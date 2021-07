Massimo Martino, marito Tosca D’Aquino/ Quindici anni di matrimonio e amore

Chi si nasconde nel cuore dell’attrice napoletana Tosca D’Aquino? Perché nel caso di Massimo Martino si può assolutamente parlare di nascondersi, un uomo che al fianco dell’attrice da diciannove anni condivide un’avventura amorosa che nel 2003 è divenuto matrimonio e nel 2006 ha portato nella loro unione la gioia di un figlio, Francesco. Tosca è al suo secondo matrimonio e il fallimento dell’unione con l’ingegnere Mauro Gabrielli, dal quel ha avuto un primo figlio nel 1999, Edoardo, dopo un primo momento di crisi esistenziale (l’attrice ha più volte confessato che la forza di tirare avanti l’ha trovata nella Fede profonda), ha deciso di riaprire il suo cuore, ma in modalità diversa. Oggi è gelosa della sua privacy e Massimo Martino è l’uomo giusto anche in questo, schivo e non amante in particolare dei riflettori e abile nel proteggere la sua relazione, la loro famiglia, da rumors e gossip.

Massimo Martino è un produttore cinematografico di successo, quindi decisamente pratico nel lavoro ‘dietro le quinte’ anche sentimentale. Assieme a Gabriella Buontempo ha consolidato la loro esperienza produttiva, la casa romana Clemart grazie alla quale hanno prodotto film come ‘Il Legionario’ di Hleb Papou, nel cui cast figurano Germano Gentile e Maurizio Bousso o ‘Il giorno più bello’ di Vito Palmieri con Alessio Vassallo, Michele Venitucci e Giulia Steigerwalt. La coppia di produttori dirige anche una seconda casa cinematografica, la Goodtime che ha prodotto diversi film di successo nel cinema italiano tra i quali ricordiamo ‘Amore che vieni, amore che vai’ nel quale compare anche la moglie, proprio Tosca che non ama mescolare sentimenti e carriera, ma quella pellicola ha rappresentato tanto per la filmografia dell’attrice oggi per lo più dedita al teatro.

Parliamo quindi di una coppia profondamente impegnata nel cinema, nel teatro, riservata nonostante la solarità di Tosca da tutti riconosciuta. L’ex fuoco d’artificio televisivo di programmi di successo, prodotti da Serena Dandini, come ‘La Tv delle ragazze’, oggi è ancora partenopea dentro, ma con un distacco che vuol tenere lontana dalla celebrità mediatica la sua famiglia, facendo tesoro dell’insuccesso del precedente matrimonio. L’abilità di rimanere lontana dai contesti mediatici, soprattutto dalle trasmissioni e dai canali cartacei dediti al gossip, ci dona oggi una Tosca difficile da inquadrare, quasi mai protagonista del lancio di un nuovo film o di una piece teatrale, una coppia che sopravvive grazie alla loro romantica riservatezza.

