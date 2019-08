Massimo Mattioli è morto/ Il fumettista ispirò Grattachecca e Fichetto dei Simpson

Si è spento, all’età di 76 anni, il celebre fumettista Massimo Mattioli. Fondatore della fortunata rivista “Cannibale” insieme a Stefano Tamburini, l’artista romano è stato tra le matite più apprezzate d’Italia e molti personaggi da lui creati sono entrati nel cuore di tantissime persone, influenzando anche alcuni successi mondiali: basti pensare che il “tv show” Grattachecca e Fichetto in onda sui Simpson è frutto di una rivisitazione del suo Squeak the mouse, fumetto con protagonisti un gatto e un topo che rincorrono per ammazzarsi a vicenda. Ma non solo: il suo Joe Galaxy ha avuto un’importante influenza nel cartone americano Futurama. E, come spiegato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Repubblica, non gli è mai importato molto dei ‘copiatori’: «Non me ne frega un accidente! […] Queste cose non fanno bene alla salute: rischi di entrare in un circolo vizioso allucinogeno. Che devo dire? Lo odio? No. Preferisco avere una cosa in meno, essere più povero, lavorare in sottrazione. Ma essere libero».

MASSIMO MATTIOLI E’ MORTO, AVEVA 76 ANNI

Nato a Roma il 25 settembre 1943, Massimo Mattioli ha fatto il suo esordio su Il Vittorioso all’età di 24 anni, per poi proseguire la sua carriera tra Londra e Parigi. Dopo le collaborazioni con le riviste Mayfair e Pif, senza dimenticare quella con il quotidiano nostrano Paese Sera, Mattioli negli anni Settanta iniziò la fortunata collaborazione con Il Giornalino e nel 1977 fondò la rivista Cannibale insieme a Stefano Tamburini, nella quale entrarono a far parte a stretto giro di posta anche Filippo Scozzari, Andrea Pazienza e Tanino Liberatore. Autore del video clip animato della canzone “Change his ways“ di Robert Palmer, Massimo Mattioli Ha esposto le sue opere nelle più prestigiose gallerie al mondo, basti pensare al Salão Lisboa o al Musée des Arts Décoratifs/La Galerie des Jouets. Un lutto enorme nel mondo dei fumetti, ecco il saluto del Lucca Comics & Games: «Mattioli è stato un artista di fine intelligenza e spirito eclettico che ha segnato la scena fumettistica italiana e internazionale, dal fumetto per ragazzi alla scena underground».

