Tutto su Massimo Meloni, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Massimo Meloni è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che si sta dividendo tra Erika e Daniela. Classe 1960, Massimo è un autista per tecnici del comune di Roma, incaricato di portarli a fare dei sopralluoghi. Come ha raccontato lui stesso al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per trovare una donna con cui costruire una storia. Il cavaliere, al magazine, ha confessato di cercare una donna bella, alta, bionda, simpatica, dal carattere mite e stato vitale alto. E’ anche papà di tre ragazze a cui è profondamente legato e con le quali trascorre il proprio tempo appena ne ha l’occasione.

Oltre al lavoro e alla presenza di tre figlie, della vita privata di Massimo non ci sono altre informazioni. Non si sa, inoltre, se abbia un profilo instagram, se sia mai stato sposato e da quanto tempo sia single.

Massimo e il confronto a Uomini e Donne con Erika e Daniela

Nella puntata di Uomini e Donne del 3 febbraio 2025, Massimo si accomoda al centro dello studio per confrontarsi con Erika e Daniela. Erika e Massimo avrebbero voluto portare avanti la frequentazione ma essendoci dei conti in sospeso tra il cavaliere e Daniela, Erika si scaglia contro il cavaliere. “Massimo mi ha detto che la redazione gli ha consigliato di lasciarmi perdere perché eravamo da troppi mesi che ci frequentiamo“, dice la dama in studio.

Massimo fa intuire di aver detto quella cosa per non ferire Erika avendo come obiettivo quello di dare l’esclusiva a Daniela. Erika si sente presa in giro, “Massimo, tu tiri fuori la storia della redazione perché non vuoi che Erika ci rimanga male?”, chiede Maria De Filippi e la risposta è sì. “Lui mi ha detto che la redazione gli ha consigliato di dare numeri a gente nuova che si sarebbe presentata“, aggiunge ancora la dama ma Maria fa notare come non ci sia nessuno e la questione si chiude.