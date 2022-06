Massimo Morante, morto fondatore dei Goblin/ Realizzò colonna sonora Profondo Rosso

E’ morto nella giornata di ieri il chitarrista Massimo Morante, fra i fondatori della band progressive rock italiana, Goblin. Aveva 69 anni ed è deceduto, come scrive l’Adnkronos, in maniera improvvisa in quel di Roma, città dove lo stesso era nato il 6 ottobre del 1952. La famiglia ha diffuso oggi il necrologio ufficiale in cui si legge: “La moglie e i figli con grande dolore ne annunciano la prematura scomparsa. Artista indiscusso, marito e padre amoroso”, mentre la band dei Goblin, sulla pagina Facebook ufficiale, ha aggiunto: “Con estremo dolore e incredulità siamo costretti ad annunciare che Massimo Morante, fondatore e insostituibile chitarrista dei Goblin, ci ha lasciato”.

I funerali, fa sapere ancora l’Adnkronos, si terranno nella giornata di domani, sabato 25 giugno alle ore 10:30, presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, la nota Chiesa degli artisti, in piazza del Popolo a Roma. Massimo Morante ha sempre avuto la musica nelle vene ed ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 12 anni, ascoltando in particolare Jimi Hendrix e i Rollign Stones.

MASSIMO MORANTE E’ MORTO: IL LUNGO TOUR CON COCCIANTE

Dopo una prima esperienza londinese con gli Oliver datata nel 1971, nel 1974 Massimo Morante torna in Italia dove fonda i Goblin insieme al tastierista Claudio Simonetti: nella stessa occasione registrarono la colonna sonora del film Profondo Rosso di Dario Argento, che diverrà poi iconica. Il grande successo del film così come il 45 giri dell’album, fecero conoscere al vasto pubblico la formazione di Morante e Simonetti, che nel frattempo aveva accolto altri due musicisti come Agostino Marangolo (batteria) e Maurizio Guarini (tastiere).

Così nel 1975 e nel 1976 iniziarono una lunga tounrée in giro per l’Italia, assieme a Riccardo Cocciante. Fra i dischi più noti dei Goblin si ricorda anche il secondo album datato 1978, leggasi “Il fantastico viaggio del bagarozzo Mark”, e anche la realizzazione della colonna sonora del film “Zombi”, storica pellicola del regista George A. Romero. Ma nello stesso anno, numerosi episodi dolorosi, a cominciare dalla morte del padre, porteranno Massimo Morante ad abbandonare la band per intraprendere la carriera da solista.











