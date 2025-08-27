Come sta Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter ricoverato in terapia intensiva per polmonite: "Intubato per difficoltà respiratorie"

Non sono critiche, ma destano preoccupazione le condizioni di Massimo Moratti: l’ex presidente dell’Inter è stato ricoverato in ospedale per una polmonite. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si trova all’Istituto Humanitas di Rozzano, dove è ricoverato in terapia intensiva.

Le sue condizioni di salute sono ritenute “serie“, sebbene non siano critiche, perché i medici che si stanno prendendo cura di lui lo hanno intubato, in quanto faticava a respirare in maniera autonoma.

Dalla festa a sorpresa del maggio scorso, per i suoi 80 anni, si passa ora all’apprensione per le sue condizioni di salute, non solo tra familiari e tifosi nerazzurri, ma per tutto il mondo dello sport, a cui ha dato un grande contributo.

Infatti, prese in mano le redini dell’Inter nel ’95 e la portò nel 2010 al trionfo che fino ad allora non era riuscito a nessun club italiano, cioè il famoso Triplete, ma nel complesso sono 16 i trofei collezionati sotto la sua gestione.

MASSIMO MORATTI, LA NUOVA VITA DOPO L’INTER

In occasione dei suoi 80 anni, Moratti in un’intervista raccontò di sentire addosso il peso della sua età, ma al tempo sento di non percepirla a livello mentale. Al Corriere della Sera parlò di una “stanchezza“, riconoscendo che della giovinezza gli mancano l’attività fisica e le passeggiate per la città, visto che con il passare degli anni è arrivato a un punto in cui dopo cento passi sente la necessità di fermarsi.

Il suo lavoro però è sempre rimasto al centro, anche se poi ha dovuto lasciare le redini ai suoi figli, che ha continuato a seguire da vicino, dando il suo contributo quando necessario. Proprio dopo l’addio all’Inter, Massimo Moratti ha trovato il tempo per trascorrere più tempo in famiglia, partecipando più attivamente alla loro vita. Ora la sua famiglia è al suo fianco in questo momento particolare, sostenendolo affinché possa superare anche questa difficoltà.