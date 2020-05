Massimo Oddo, Scherzi a parte 2005/ La fobia dei cani: “Erano come leoni!” (Replica)

Pubblicità

Scherzo a Massimo Oddo nel 2005 a Scherzi Parte. L’ex calciatore di Lazio e Milan finisce nel mirino degli autori di Mediaset, che lo identificano come vittima perfetta del loro scherzo diabolico. Il giocatore, insieme a sua moglie Claudia, raggiunge una villetta “sperduta” nel verde della Sardegna. Al suo arrivo trova dei finti malintenzionati che gli scatenano contro dei cani apparentemente aggressivi. Massimo Oddo è letteralmente terrorizzato: il quarantatreenne di Città Sant’Angelo, infatti, ha paura dei cani e resta fermo immobile pure quando l’incolumità di sua moglie sembra a rischio. Ovviamente è tutto uno scherzo, ma Massimo Oddo non lo sa. Sua moglie Claudia, rimasta in macchina, si protegge da sola, fintanto che gli attori non svelano ad Oddo di essere vittima di uno scherzo.

Scherzi a Parte 2005, Massimo Oddo ha paura dei cani: “Chiedo scusa a mia moglie”

Ospite in studio da Alessia Marcuzzi, nella replica di Scherzi a Parte, l’ex calciatore Massimo Oddo spiega il suo immobilismo durante la gag. “Uno era un cane, uno era un leone. Chiedo scusa a mia moglie per il mio comportamento. In quel momento ero letteralmente…insomma non sapevo cosa fare. Io non odio assolutamente i cani”, precisa Massimo Oddo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA