Lutto nella musica: addio a Massimo Pacciani, batterista di Pausini, Raf e Fiorello. Ecco chi era e il cordoglio dei cantanti.

Massimo Pacciani è morto. Il mondo della musica è sotto choc per la perdita di uno dei più grandi batteristi e percussionisti italiani che ha collaborato con grandi big del calibro di Laura Pausini, ma anche Fiorello, Antonello Venditti, Michele Zarrillo, Irene Grandi, Raf, Marco Masini. E non solo, Pacciani è stato anche il batterista di Ivana Spagna e Paolo Vallesi anche se la lista di nomi è davvero lunga.

Laura Pausini, reduce da una denuncia di Gianluca Grignani, ha espresso il suo cordoglio sui social scrivendo un commovente messaggio su Instagram: “Massimo, sei volato via così improvvisamente. Grazie per il tuo talento e la tua amicizia. Quanta musica abbiamo condiviso, e grazie per questa”. Massimo Pacciani è stato anche molto attivo nel mondo del cinema. Poliedrico e creativo, ha lavorato per la colonna sonora del celebre film Mediterraneo, ma anche per Il Barbiere di Rio e per Ragazzo Fuori. In Italia ha anche curato la produzione de Il Re Leone di Walt Disney.

Causa morte di Massimo Pacciani: malore improvviso?

La causa morte di Massimo Pacciani non è ancora stata resa nota ma sembra che il batterista si sia spento improvvisamente. Potrebbe essere rimasto vittima di una grave malattia che lo ha portato via in modo veloce, ma nessuno dei colleghi e dei familiari ha ancora parlato delle motivazioni sulla sua scomparsa. Massimo era stato molto attivo anche in radio lavorando con Gianni Morandi e Fiorello, e con il comico siciliano era stato parte dell’organizzazione di W Radio2 nell’epoca in cui era presente anche Massimo Baldini. Appassionato di musica, aveva anche scritto un libro didattico per aiutare i batteristi a perfezionare la tecnica, “The Drumming Business for Leisure & Pleasure“.

