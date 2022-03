Massimo Palma, chi è il compagno di Cristina D’Avena/ “Mi ama e mi ascolta tanto”

Cristina D’Avena ha stupito tutti durante la seconda puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda venerdì scorso, spuntando dal costume del Cavalluccio Marino. Il mito di moltissimi ex bambini degli anni Ottanta, fidanzata con il compagno Massimo Palma, ha dato filo da torcere alla giuria che non ha subito fatto centro. I suoi indizi erano piuttosto criptici, ma alla fine solo Flavio Insinna e Arisa hanno capito che si trattava della star delle sigle dei cartoni animati. “Esperienza bellissima ed emozionante peccato che sia finita”, ha commentato subito Cristina, dopo aver liberato la tesa dal costume.

Attiva sui social, con un seguito di 493mila follower, la D’Avena è stata comunque sempre molto riservata sulla sua vita privata. “Sono indipendente e non mi fermo finché non vinco le mie battaglie e ce n’è stata una che è durata tempo, diciamo che ho portato la mia squadra in serie A”. È uno degli indizi che ha di più fuorviato i giudici, dato dalla cantante durante la sua partecipazione a Il Cantante Mascherato. Quello che si sa è che l’amatissima Cristina D’Avena è legata da tempo a Massimo Palma, una persona che lavora nel mondo dello spettacolo ma di cui non si sa molto.

Massimo Palma e Cristina D’Avena: la loro storia d’amore

Cristina D’Avena e Massimo Palma si sono conosciuti per caso ma da quel momento non si sono più lasciati. Tra di loro infatti c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Quello che si sa del compagno di Cristina D’Avena è che dal 1989 riveste il ruolo di titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l., con la quale segue diversi artisti e tra questi proprio la sua fidanzata. La coppia è molto affiatata e lui segue la sua dolce metà in tutti i suoi viaggi di lavoro.

Laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, Massimo Palma in passato ha lavorato anche con la Warner Music Italy. In questo periodo si è impegnato personalmente nella produzione dell’album di Cristina D’Avena, Duets Forever – Tutti cantano Cristina, uscito nel 2018. Come sanno i fan, il progetto ha offerto duetti esilaranti tra la cantante e nomi famosi del panorama musicale come Elisa, Malika Ayane, Patty Pravo, Alessandra Amoroso e Nek, con l’arrangiamento delle indimenticabili sigle dei cartoni animati. Cristian D’Avena non ha mai voluto parlare della sua storica storia d’amore con Massimo Palma, ma recentemente si è lasciata andare un po’ di più, spendendo per lui parole bellissime: “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto”. L’unica amarezza? Quella di non aver avuto un figlio.

