Massimo Palma chi è il compagno storico di Cristina D’avena/ “Con me è meraviglioso”

Massimo Palma chi è: biografia e carriera e vita privata

Massimo Palma è il compagno dei Cristina D’Avena, nota e apprezzata cantante di musiche per cartoni animati. La loro relazione è davvero longeva, ma chi è davvero la dolce metà dell’artista? Laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, Massimo ha sempre lavorato nell’ambito musicale iniziando dalla Warner Music Italy.

Dall”89 riveste il ruolo di titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l., società che si occupa di vari artisti tra cui proprio la compagna Cristina D’Avena. Tra i due c’è stato un colpo di fulmine appena si sono conosciuti e da lì non si sono più lasciati. La nota cantante e l’imprenditore non hanno mai voluto parlare molto della loro storia ai media, preferendo mantenere il massimo riserbo sul loro amore. Solo poche volte l’artista si è lasciata andare a qualche esternazione sulla vita di coppia.

Massimo Palma, la compagna Cristina D’Avena: “Mi ama e mi ascolta”

Massimo Palma è lo storico fidanzato e compagno di vita di Cristina D’Avena. La coppia sta insieme da moltissimi anni, ma mantiene riservati i particolari della loro storia. In occasione di un’intervista al settimanale F, però, la bella cantante si è lasciata andare a qualche esternazione sulla sua dolce metà: “E’ un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto“.

Cristina D’Avena ha anche svelato il motivo per cui non ha avuto figli con Massimo Palma: “E’ stata tutta colpa mia. Per una buona parte della vita non ci ho fatto caso. Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti un’eterna ragazza“.

