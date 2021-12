Massimo Palma, compagno Cristina D’Avena/ “E’ meraviglioso, mi ascolta tanto”

I trenta-quarantenni di oggi sono cresciuti con le canzoni di Cristina D’Avena, che era diventata per loro quasi una di casa grazie alle sigle dei cartoni animati da lei interpretati. Proprio per questo sembra essere quasi impossibile pensare che il tempo sia passato anche per lei, che conserva però fascino e spensieratezza che fanno invidia anche alle più giovani. La cantante ormai da tempo ha raggiunto la serenità sentimentale grazie a Massimo Palma, il compagno che è al suo fianco ormai da qualche anno.

L’uomo, classe 1965, è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna ed è responsabile di un’agenzia di spettacolo, la Crioma srl, che segue in prima persona diversi artisti. Questo ha quindi favorito la conoscenza con la cantante, con cui è scattato sin da subito un colpo di fulmine.

Tra le sue collaborazioni ce n’è una anche con la casa discografica Warner, che gli ha permesso di produrre il brano “Duets Forever – Tu, dove l’interprete di “Il valzer del moscerino“ ha duettato con tanti colleghi, tra cui Patty Pravo, Alessandra Amoroso, Elisa e Mal Ayane.

Cristina D’Avena non ama paricolarmente parlare della sua vita privata, ma nelle poche occasioni in cui lo ha fatto ha ammesso quanto la presenza del compagno sia stata fondamentale in questi anni per regalarle serenità. “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto. Però, certamente per colpa mia, figli insieme non li abbiamo fatti. Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto, so soltanto che adesso non voglio pensarci” – aveva detto in un’intervista.

La cantante non ha mai avuto la possibilità di guardare mamma, ma sembra avere accettato la situazione: “Il fatto di non essere diventata madre un po’ me lo rimprovero. In realtà potevo anche non sacrificare questa esperienza così importante per una donna, potevo fare un bimbo con il mio compagno, invece ho aspettato tanto, troppo“ – ha concluso.





