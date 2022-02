Massimo Palma, fidanzato Cristina D’Avena/ “Compagno meraviglioso che mi ama”

Massimo Palma è il fidanzato di Cristina d’Avena. Un grande amore quello nato tra la cantante delle sigle dei cartoni animali e il titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l.. La coppia si è conosciuta per caso e da quel momento non si sono mai più lasciati. Un vero e proprio colpo di fulmine tra la regina delle sigle dei cartoni animati e Massimo che in passato ha collaborato anche con la Warner Music Italy, con la quale ha prodotto l’album Duets Forever – Tutti cantano Cristina.

PINGUINO E CRISTINA D'AVENA DUETTO PINGUINO INNAMORATO IL CANTANTE MASCHERATO/ Pupo?

La cantante è innamoratissima del suo compagno come ha raccontato dalle pagine del settimanale F: “è un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto”. La D’Avena però si è lasciata andare anche ad un commento inaspettato sul suo non essere diventata madre: “è stata tutta colpa mia. Per una buona parte della vita non ci ho fatto caso. Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti un’eterna ragazza”.

Massimo Palma, il fidanzato di Cristina D'Avena/ È stato un colpo di fulmine

Cristina d’Avena: “Massimo Palma mi ama”

Massimo Palma e Cristina d’Avena fanno coppia fissa da tantissimi anni. La coppia non si è mai sposata né tantomeno hanno avuto dei figli. La voce di Lady Oscar e i Puffi parlando della sua vita non nasconde il rimpianto di non essere diventata mamma. “Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo. Come possa succedere a quasi 54 anni è un altro discorso. O arriva il miracolo…(Oppure) so che ci sono molte tecniche all’avanguardia, ora” – ha raccontato in una intervista rilasciata al settimanale F. Per il compagno ha solo parole d’amore: “mi ama e però, certamente per colpa mia, figli insieme non li abbiamo fatti. Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto, so soltanto che adesso non voglio pensarci”.

Cristina D’Avena/ “Con mia nonna legame speciale: mia complice, amica e prima fan”

Infine sulla mancata maternità ha aggiunto: “il fatto di non essere diventata madre un po’ me lo rimprovero. In realtà potevo anche non sacrificare questa esperienza così importante per una donna, potevo fare un bimbo con il mio compagno, invece ho aspettato tanto, troppo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA