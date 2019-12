Massimo Palma fidanzato Cristina D’Avena/ Lei “Lo tormento, sono possessiva e gelosa”

Massimo Palma è da lungo tempo il fidanzato di Cristina D’Avena. Non si sa molto di lui, se non che è titolare di una società di spettacolo, Crioma, che tra i suoi artisti annovera appunto la cantante. Proprio da una collaborazione con Warner Music è nato l’album uscito l’anno scorso, “Duets Forever – Tutti Cantano Cristina”. Sono rare però le apparizioni pubbliche della coppia, che in futuro potrebbe anche convolare a nozze. In un’intervista infatti la cantante aprì uno spiraglio riguardo la possibilità di andare all’altare. «Lo desideravo tanto quando c’era ancora papà e poi per tanti motivi, fra cui anche una crisi in corso, non abbiamo mai fatto questo passo». Ma le cose potrebbero cambiare presto. «In questo momento comunque mi piacerebbe ancora l’idea di potermi mettere un giorno l’abito bianco». Al tempo stesso coltiva il desiderio di diventare madre, quindi non è da escludere che Massimo Palma e Cristina D’Avena decidano di allargare la famiglia. In merito alla loro relazione a Oggi confessò il suo più grande difetto: «In amore sono possessiva e gelosissima! Il mio fidanzato non ne può più. Ogni tanto lo tormento, mi sembra che ci sia qualcosa che non va, e lui tenta di tranquillizzarmi».

MASSIMO PALMA, CHI È IL FIDANZATO DI CRISTINA D’AVENA

Sempre molto discreta sulla sua vita privata, Cristina D’Avena ha parlato in rare occasioni del suo fidanzato. E Massimo Palma dal canto suo non fa nulla per far parlare di sé. Da tempo però i due stanno insieme. E in un’intervista al settimanale Intimità la cantante, parlando proprio del fidanzato, disse: «È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto. Però, certamente per colpa mia, figli insieme non li abbiamo fatti. Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto, so soltanto che adesso non voglio pensarci». Qualche anno fa, invece, si lasciò andare ad una dichiarazione molto piccante riguardante il sesso. Il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani le chiese: «Si può volere bene a un uomo che scopa male?». Lei rispose senza peli sulla lingua: «Io non ci starei, perché mi piace stare molto bene». E in riferimento al fidanzato, di cui però non fece il nome, aggiunse: «Sì, sono fidanzata e sono fedele: quando amo, amo». Infine, fece una considerazione sulla monogamia: «Bisogna essere bravi, fedeli, bisogna amare». Parole che sicuramente hanno fato piacere a Massimo Palma, una presenza costante e al tempo stesso discreta nella vita della celebre artista amata da grandi e piccini.

