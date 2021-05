Massimo Palma, fidanzato Cristina D’Avena/ Lei: “Mi piacerebbe sposarmi”

Di Massimo Palma, il fidanzato di Cristina D’Avena, non si hanno molte informazioni. A differenza di lei, infatti, Massimo è abituato a stare nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo, essendo titolare e presidente dal 1989 di una società che si occupa di musica, la Crioma. Prima di fondarla, Palma si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, per poi dar vita a questo ambizioso progetto imprenditoriale insieme alla sua Cristina. Dalla collaborazione della Crioma con la Warner Bros. è nato l’ultimo album della cantante, Duets Forever – Tutti cantano Cristina, un lavoro discografico composto da sedici duetti per altrettanti brani. In tutto questo tempo (si parla addirittura di 30 anni di relazione), i due non si sono mai nascosti. Diversi gli scatti dei fotografi circolati sul web nell’ultimo periodo, in cui li vediamo passeggiare insieme mano nella mano.

Cristina D’Avena/ “In futuro tanta musica e qualcosa in tv”

Massimo Palma e Cristina D’Avena presto sposi?

Massimo Palma e Cristina D’Avena non hanno mai fissato la data del loro matrimonio. Il che è un po’ un rimpianto per lei, che avrebbe voluto avere dei figli. “In questo momento comunque mi piacerebbe ancora l’idea di potermi mettere un giorno l’abito bianco”, ha fatto sapere Cristina nel 2019, anno di una sua intervista a Cr4 – La Repubblica delle Donne. Quanto a Massimo, invece, ha dichiarato: “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto”. In questo momento, Cristina si rimprovera di non aver formato con lui una famiglia. È successo – dice – “certamente per colpa mia”. Adesso comunque non vuole pensarci: ciò che può ancora fare è sposarsi, e questo, in verità, sembra essere nei piani di entrambi.

