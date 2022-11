Massimo Palma, fidanzato di Cristina D’Avena/ le ultime dichiarazioni: “C’è maretta…”

Chi è Massimo Palma e perché Cristina D’Avena non parla di lui?

Massimo Palma è il fidanzato della cantante Cristina D’Avena, amata da generazioni per le sue sigle dei cartoni animati. Cristina a breve festeggerà i suoi 40 anni di carriera ma nonostante le varie interviste continua a non voler parlare del fidanzato. Entrambi sono molto riservati, in particolare lui che non vuole assolutamente stare sotto i riflettori. Ciò che sappiamo di Massimo Palma è che dal 1989 riveste il ruolo di titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l., con la quale segue diversi artisti tra cui anche Cristina di cui ha prodotto l’album Duets Forever – Tutti cantano Cristina, uscito nel 2018.

Albe si unisce a Cristina D'Avena, dopo Cado con LDA/ "Sono il diavoletto, Tazmania"

La loro storia d’amore va avanti da molti anni, nonostante ciò non si sono mai sposati e non hanno avuto figli. I giornalisti cercano spesso di chiedere a Cristina della loro relazione sentimentale ma lei cerca sempre di mantenere la privacy. In una recente intervista, come riporta Today, Cristina ha ribadito le intenzioni di non rendere il suo compagno tema di conversazione affermando: “No, non dica il nome!, che in questo momento c’è maretta e non vorrei che cambiasse la situazione. Sono riservatissima”.

Cristina D'Avena/ "Mia sorella Clarissa? Ero così gelosa che la spaventavo al buio…"

Le rare interviste in cui Cristina D’Avena ha parlato del fidanzato Massimo Palma

Come preannunciato, le informazioni in merito a Massimo Palma, il fidanzato di Cristina D’Avena, sono veramente poche, eppure in alcune rare occasioni la cantante si è esposta di più parlando del fidanzato e del motivo per cui non hanno figli. In merito a Massimo, l’unica dichiarazione della cantante è stata: “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto”. Riguardo al fatto che i due non siano mai diventati genitori, la cantante si è esposta e dilungata molto di più perché la tematica, che riguarda molto più da vicino, le sta molto a cuore e spesso è stata anche criticata.

Cristina D'Avena: "Bimbi mi chiedono di sposarmi"/ "Niente figli, ma senza rimpianti"

Durante un’intervista Cristina aveva dichiarato: “È stata tutta colpa mia. Per una buona parte della vita non ci ho fatto caso. Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti un’eterna ragazza. Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo. Come possa succedere alla mia età è un altro discorso. O arriva il miracolo oppure so che ci sono molte tecniche all’avanguardia, ora”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA