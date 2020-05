Massimo Palma, fidanzato di Cristina d’Avena/ “Non ha voluto figli da me ma..”

Pubblicità

Ebbene sì, gli appassionati e coloro che si professano innamorati di Cristina d’Avena devono fare i conti con il fatto che la cantante sia fidanzatissima con Massimo Palma. La nostra beniamina oggi sarà ospite a Viene da Me e avrà modo di parlare di questa quarantena, della ripartenza del mondo dello spettacolo e, perché no, proprio del suo amato Massimo Palma, il fidanzato con cui sta da una vita ma dal quale non ha voluto dei figli. Lei stessa lo ha rivelato in un’intervista rilasciata ad “Intimità” in cui ha rivelato: “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto. Però, certamente per colpa mia, figli insieme non li abbiamo fatti. Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto, so soltanto che adesso non voglio pensarci”. Al momento sembra che questo non abbia scalfito il loro rapporto, anzi. Insieme sono felici e continuano ad andare avanti tra vita privata e vita professionale.

MASSIMO PALMA, CHI E’ IL COMPAGNO DI CRISTINA D’AVENA

Ma chi è Massimo Palma? Di lui si sa poco o nulla se non che appartiene al mondo dello spettacolo ovvero titolare di una società che si occupa di spettacolo ‘Crioma’, la stessa che ha collaborato con ‘Warner Bros Music’ per la realizzazione di un noto album dal nome ‘Duets Forever – Tutti Cantano Cristina’ che tanto successo ha avuto negli anni scorsi. A quanto pare lui e Cristina d’Avena non si sono ancora sposati tant’è che in tempi non sospetti lei aveva spiegato di vivere ancora con la madre a tratti, cosa rivelerà oggi di Massimo Palma?



