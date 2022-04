Massimo Palma, fidanzato di Cristina D’Avena/ Lei: “non abbiamo figli per colpa mia”

Massimo Palma è il fidanzato della famosa cantante Cristina D’Avena, che è recentemente riapparsa sotto i riflettori nel programma Big Show di Enrico Papi. Lui, laureato in Economia e Commercio, è ad oggi il titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l. L’agenzia gestisce le attività di diversi artisti, tra cui proprio la sua fidanzata. I due hanno lavorato a stretto contatto soprattutto quando Massimo ha curato la produzione dell’album di Cristina “Duets Forever-Tutti cantano Cristina” (2018); lavorando quindi anche con personalità quali: Malika Ayane, Patty Pravo, Alessandra Amoroso e Nek. Sulla loro relazione, i due sono molto riservati, ciò che però si può intuire, è che sono una coppia da molto tempo. All’inizio la loro storia era talmente riservata che la cantante, quando le veniva chiesto, rifiutava categoricamente di dare risposte in merito ad un eventuale relazione. In seguito però la situazione, pur restando riservata, si è ammorbidita, tanto che in alcune interviste, Cristina ha affermato: “E’ un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto”.

Big Show, pagelle 1a puntata/ Papi sorprende tutti! E Cristina D'Avena resta sulle scale...

Massimo Palma e Cristina D’avena, volevano dei figli ma…

La relazione tra Massimo Palma e Cristina D’Avena sembra molto solida, tanto che la cantante ha parlato in alcune interviste di matrimonio e figli. Cristina ha sempre voluto indossare l’abito bianco ma riguardo al desiderio di avere dei bambini è sempre stata titubante. La cantante dichiara al giornale F: “Mi resta un unico rammarico, quello di non aver avuto insieme dei figli. È stata tutta colpa mia. Per una buona parte della vita non ci ho fatto caso. Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti un’eterna ragazza. Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo. Come possa succedere a quasi 54 anni è un altro discorso. O arriva il miracolo…(oppure) so che ci sono molte tecniche all’avanguardia, ora”. Insomma, la cantante è sempre stata molto incentrata sulla sua carriera, talmente tanto da non pensare a un altro dei suoi desideri, avere dei bambini. Ad oggi sembra pronta e speranzosa e forse si deve anche all’amore e ad alcuni pensieri di Massimo in merito, che però al momento non conosciamo.

LEGGI ANCHE:

Cristina D'Avena 'dimenticata' sulle scale/ "Aiuto! Fatemi scendere", gag a Big ShowMassimo Palma, chi è il fidanzato Cristina D'Avena/ Lei:"è un compagno meraviglioso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA