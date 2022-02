Massimo Palma, il fidanzato di Cristina D’Avena/ È stato un colpo di fulmine

Nonostante il tempo sia passato, Cristina D’Avena resta ancora per tutti la cantante entrata nel cuore di tutti per le numerose sigle dei cartoni animati che ha interpretato nel corso degli anni. Ancora adesso però per lei il tempo non sembra passato e pur avendo superato i cinquant’anni ha ancora il fisico di una ragazzina.

A contribuire alla sua serenità ci pensa certamente anche il suo fidanzato Massimo Palma, di cui si sa davvero pochissimo. A unirli, infatti, c’è la volontà di tenere la loro vita privata lontana dai riflettori, oltre a un’attività almeno parzialmente in comune. L’uomo, infatti, è titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l., per cui si occupa di gestire l’attività di diversi artisti, tra cui la sua stessa compagna.

Cristina D’Avena e l’amore con Massimo Palma: un rapporto soddisfacente

Palma è riuscito a collaborare con Cristina anche a livello professionale, a dimostrazione di come sia forte il rapporto che li lega. È stato lui infatti a curare la produzione dell’album “Duets Forever – Tutti cantano Cristina“, uscito nel 2018. Questo è uno dei lavori a cui la cantante tiene maggiormente proprio perché ha avuto la possibilità di collaborare con diversi colleghi, tra cui spiccano Malika Ayane, Patty Pravo, Alessandra Amoroso e Nek.

La relazione con Massimo soddisfa completamente la D’Avena, nonostante non sia riuscita a realizzare un sogno che lei aveva da tempo: avee un bambino. “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto – ha detto in un’intervista al settimanale F -. Se non ho avuto figli è stata tutta colpa mia. Per una buona parte della vita non ci ho fatto caso. Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti un’eterna ragazza. Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo”-

