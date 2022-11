Massimo Piccaluga, fratello morto di Fabio Concato/ Era uno scrittore

Massimo Piccaluga, fratello di Fabio Concato, morto nel 2019

Massimo Piccaluga, fratello del cantautore Fabio Concato, è morto a ottobre 2019. La notizia è stata data dal cantautore che aveva annunciato sui social la cancellazione di due concerti ad Alghero a causa di un lutto familiare. Qualche giorno dopo, Concato ha pubblicato un messaggio in cui ringrazia i fan e gli amici per la grande vicinanza dimostrata: “Voglio ringraziarvi tanto per essermi stati vicini in questi giorni dolorosi; la vostra partecipazione mi è stata di grande conforto e sono certo che mio fratello Massimo – era felice quando leggeva i vostri pensieri, specialmente se lusinghieri nei miei confronti – vi ringrazierebbe allo stesso modo: lo faccio io per lui! Vi abbraccio”. Massimo Piccaluga era uno scrittore: nel 2018 era uscito il suo ultimo romanzo, “Il tenore in bicicletta“. Tra i suoi libri, anche “La famosa società Morimbene” e “Cose che non si fanno“.

L’ultimo romanzo di Massimo Piccaluga

Fabio Concato (al secolo Fabio Bruno Ernani Piccaluga) e il fratello Massimo sono nati da Luigi Piccaluga, noto chitarrista e autore jazz più noto come Gigi Concato, a sua volta figlio dei cantanti lirici Nino Piccaluga e Augusta Concato. L’ultimo romanzo di Massimo Piccaluga, dal titolo “Il tenore in bicicletta“, è stato tra i 10 vincitori di IoScrittore 2017, il torneo letterario del Gruppo editoriale Mauri Spagnol. È la storia di un trovatello nella Milano del primo Novecento. Il protagonista si chiama Lucevàn: la musica e il canto sono i genitori che non ha mai avuto accanto. In sella alla sua bicicletta si farà spazio prima nel lusso e poi nella povertà.

