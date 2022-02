Massimo Ranieri, a Sanremo 2022/ “Lettera al di là del mare” da standing ovation, ma la classifica

Massimo Ranieri, il ritorno con “Lettera al di là del mare” da applausi ma non va oltre l’ottavo posto della classifica Sanremo 2022 della Sala Stampa

Il Festival di Sanremo 2022 è senza dubbio arricchita da grandi ritorni particolarmente attesi, a spiccare in particolare per la prima sera è stato il grande Massimo Ranieri. L’artista immenso ha preso parte alla competizione canora come settimo concorrente, accolto da una cascata di applausi che si è trasformata in una vera e propria standing ovation ancor prima che si esibisse. Amadeus ha voluto sottolineare la fierezza nell’avere l’onore di presentarlo tra i concorrenti in gara, con il cantante e attore che ha voluto scherzare sulla sua prima apparizione a Sanremo 2022, esattamente 54 anni fa. In particolare scherzando ha affermato di essere stato nella città principalmente per il casinò piuttosto che per la competizione.

Dal punto di vista esecutivo la rappresentazione del brano Lettera al di là del mare è stata davvero incredibile. Nonostante il passare degli anni la sicurezza e forza vocale di Ranieri sono state ancora una volta il centro dell’interpretazione; il testo ha al centro il tema del mare come valore simbolico della distanza, della voglia di andare oltre i confini per raggiungere la felicità, i propri obbiettivi. Una sorta di tela che racconta tutti i mali del mondo e tutte le difficoltà che accompagnano il cammino di ognuno di noi. Sia il pubblico in sala al Festival di Sanremo 2022 che i commenti social hanno accolto l’esibizione con grande apprezzamento ed emozione, colpiti dalla bellezza artistica che ogni volta il cantante riesce a regalare. Per quanto riguarda il look, la scelta è stata quella di un classico vestito scuro senza aggiunge particolari, in ogni caso elegante ed d’impatto.

Sanremo 2022: Massimo Ranieri dopo più di 50 anni al Teatro Ariston

Uno dei ritorno più altisonanti sul palco dell’Ariston per Sanremo 2022 è senza dubbio quello di Massimo Ranieri. Il cantante, attore e scrittore come ha lui stesso raccontato, torna a calcare il palco del festival dopo più di 50 anni dalla sua prima apparizione, dimostrando tutta la grandezza artistica che lo ha portato ad essere nel firmamento degli artisti italiani più amati. La performance della prima sera con il suo brano Lettera al di là del mare ha visibilmente emozionato tutti, con un racconto che ha unito sapientemente il senso di malinconia e di speranza, toccando le corde più intime di chiunque ne abbia ascoltato le note. Nonostante l’età ormai avanzata e una carriera che lo impegna da sempre si è dimostrato tra i più sicuri dal punto di vista dell’esecuzione vocale e dell’interpretazione. Non è mancato sopratutto nella sua forza vocale che si rivela sempre l’arma principale per veicolare i messaggi importanti che racconta con la sua musica. Anche la sala stampa ha decisamente premiato la rappresentate del grande della musica italiana, conferendogli una promettente 5 posizione in attesa di conoscere quello che sarà l’esito della seconda uscita del Festival. Basandosi sul primo ascolto e sull’impatto dell’artista sono decisamente buone le possibilità che Ranieri riesca a posizionarsi almeno nei primi 10 artisti al termine della competizione canora.

