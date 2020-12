Massimo Ranieri/ Artista “da collezione” e in tv anche a Natale

Chi meglio di Massimo Ranieri può dare voce all’italianità e può mettere insieme un show in grado di spazzare via i cattivi pensieri degli italiani in questo Natale fatto di essenzialità? Anche questa sera l’artista napoletano tornerà in prima serata con uno speciale del suo Qui e adesso proprio nel prime time di Rai3. Show, monologhi e una serie di ospiti lo accompagneranno sul palco per la gioia dei fan che nelle scorse settimane, tra slittamenti e problemi, hanno avuto modo di apprezzare la sua compagnia.

Quelli che però lo preferiscono solo in versione cantante e non in quella di showman, potranno comunque dirsi felici perché c’è pronta una “collezione” da mettere proprio sotto l’albero di Natale o, magari, da regalare a Capodanno per usarla come colonna sonora il primo giorno del nuovo anno.

Massimo Ranieri da “collezione” con lo show all’Olimpico di Roma

Proprio in queste settimane, in edicola, sono arrivate una serie di uscite con i cofanetti che mettono insieme lo show di Massimo Ranieri allo Stadio Olimpico di Roma dello scorso 2010 quando in 20mila accorsero per vedere e ascoltare l’artista partenopeo, un concerto che è stato la summa dell’opera musicale dell’artista e che ieri è tornato in edicola con 13 brani storici della sua discografia e i due inediti ‘Tutte le mie leggerezze’ e ‘Ho bisogno di te’.

Lo stesso Ranieri ricordando quello show ha spiegato: “Fu un’emozione fortissima, bella in modo indescrivibile… Quell’esperienza mi ha dato la forza per affrontare circa due anni dopo un pubblico di quarantamila persone a Piazza del Campo e poi, dopo altri due o tre anni, su quel meraviglioso lungomare reggino mi trovai di fronte a centomila persone. Sicuramente lo Stadio Olimpico ha rappresentato l’iniziazione per la mia carriera, ai palchi che contemplano la presenza di folle oceaniche”.

