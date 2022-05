Massimo Ranieri cade dal palco: ricoverato a Napoli/ Video incidente: come sta

Paura per Massimo Ranieri, caduto dal palco durante lo spettacolo al Teatro Diana di Napoli. Era appena cominciato e l’artista era alla prima canzone quando è stato vittima dell’incidente. «Forse voleva scendere tra il pubblico quando lo abbiamo visto cadere dal palco nel vuoto», ha dichiarato una testimone a Tgcom24. Rosy Marsiglia si era recata al teatro per assistere allo spettacolo “Sogno e son desto” che ha nel cantautore partenopeo il protagonista. Ma non è stato portato a termine proprio per la caduta di Massimo Ranieri, che è stato subito soccorso e poi ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli.

«Noi spettatori siamo stati subito invitati a uscire e tra noi c’era chi diceva che Ranieri, rimasto a terra in attesa della barella, fosse lucido», ha aggiunto la testimone. Un dettaglio molto importante, considerando le conseguenze che quella caduta poteva avere. Ma non è mancata la paura. «Tutto si è interrotto all’improvviso dopo il volo dal palco, anche i musicisti impegnati nel recital hanno smesso di suonare».

COME STA MASSIMO RANIERI: FERITE A TESTA E SPALLA

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Massimo Ranieri potrebbe essere caduto nel vuoto perché confuso dalle luci del palcoscenico. Forse credeva di trovare una scaletta. Purtroppo però si è ferito, quindi lo spettacolo è stato interrotto. Ci sono ulteriori conferme sul fatto che fosse cosciente, seppur a terra in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 che lo ha portato poi al Cardarelli. Sempre secondo il quotidiano, Ranieri avrebbe battuto la testa e avrebbe riportato ferite anche ad una spalla.

Anche per questo motivo si è reso necessario il ricovero in ospedale. La postazione del 118 Loreto Crispi è intervenuta in teatro alle ore 21:24. Dal Cardarelli hanno poi confermato che Massimo Ranieri accusa dolori alla spalla e al capo, infatti è stato repertato un trauma cranico. Il cantante verrà sottoposto in queste ore ad una Tac per essere sicuri che questo incidente non abbia conseguenze serie, quindi resterà in osservazione in ospedale. Di conseguenza, seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.

