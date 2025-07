Massimo Ranieri, chi è l'attore e cantante napoletano: una carriera prestata alla musica, ma anche un conduttore e attore

La puntata odierna di Techetechetè sarà dedicata a Massimo Ranieri su Rai1, il cantante campano sarà tra i protagonisti del celebre programma amarcord che negli anni ha sempre ottenuto grandi numeri sul piccolo schermo, scavando nella valigia dei ricordi del pubblico.

Cantante, attore, conduttore, un artista a tutto campo, Massimo Ranieri ha parlato così qualche tempo fa, ammettendo la sua voglia di allargare la famiglia: “Voglio un figlio. Non dico domani, ma è quello che voglio assolutamente fare. Questo sogno da un po’ di tempo mi è entrato dentro. Credo che potrei essere un padre ideale” ha raccontato in una vecchia intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair il noto cantante sulla sua voglia di avere altri figli.

Un’infanzia difficile e non priva di sofferenze, una stanza in cui dormivano in dieci, Massimo Ranieri non dimentica le sue origini e a riguardo ha ricordato anche i suoi primi tempi come cantante, quando “cantavo per fame ai matrimoni”.

Una paga bassa in cambio del talento che qualche anno più tardi avrebbe raggiunto traguardi storici, fino al Festival di Sanremo trionfato con Perdere l’amore.

Massimo Ranieri e il ritorno come attore

Dopo anni da grande cantante in cui Massimo Ranieri ha voluto dedicare le proprie energie alla musica, due anni fa lo abbiamo visto tornare sulle scene anche come attore nella fiction di Canale Cinque, La voce che hai dentro. Un grande ritorno per l’amato attore, riuscito a lasciare un segno importante anche sul piccolo schermo oltre che nelle stazioni radiofoniche. Una carriera importante e ricca di soddisfazioni, che ha permesso allo stesso Massimo Ranieri di diventare un artista sempre più poliedrico nel corso degli anni.

Massimo Ranieri sarà questa sera uno dei protagonisti di Techetechetè, dove verranno mostrati degli spezzoni della sua carriera, spaziata tra tv, musica e radio, con anni di successi impilati uno sopra l’altro.

