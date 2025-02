Il cuore del cantante batte per la misteriosa Serena: ecco chi è la compagna di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri è felice e innamorato. Almeno stando ad alcune sue recenti dichiarazioni, risalenti a qualche mese fa, quando annunciava di aver trovato una nuova compagna. Dopo aver vissuto numerose relazioni, come quelle con Franca Sebastiani, Barbara Nascimbene e Leyla Martinucci, il cantante di Perdere l’Amore pare aver trovato un equilibrio inaspettato sul fronte amoroso. Tutto grazie a Serena, un’insegnante più giovane di quindici anni con cui Massimo Ranieri vuole costruire qualcosa di importante.

L’amore, d’altra parte, arriva all’improvviso e spesso non ha età. E infatti lui non ha alcuna intenzione di rinunciarci. “Stiamo bene insieme e per me è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna”, ha detto il cantautore partenopeo. “La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio”, ha confessato al Messaggero.

Un’intervista in cui Massimo Ranieri apre il suo cuore e spiega le sensazioni che prova con Serena al suo fianco. “Vedere un film insieme, fare una passeggiata, mangiare fuori casa… questo voglio”, ha detto il cantante in gara a Sanremo 2025 parlando della nuova compagna. Insomma Massimo Ranieri vuole voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale, dopo aver vissuto diverse storie tra delusioni e rapporti impossibili.

Il suo grande amore resta senza dubbio Franca Sebastiani, venuta a mancare nel 2015 dopo aver combattuto a lungo contro un maledetto tumore. Dalla loro storia nacque Cristina Calone, la figlia che Massimo Ranieri riconobbe soltanto nel 1997. Nonostante il ritardo, pare che il cantautore e la figlia siano riusciti a costruire un bel rapporto nel corso degli anni e oggi tra i due ci sarebbe un legame speciale.

