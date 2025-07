Chi è la compagna del cantante Massimo Ranieri? Si chiama Serena, è un’insegnante ed è di quindici anni più giovane di lui

Uno dei più grandi cantanti d’Italia, che se fosse nato in America sarebbe considerato alla stregua dei big four come Frank Sinatra, Sammy David Jr., Dean Martin e Perry Como è senza dubbio Massimo Ranieri, la cui voce è inconfondibile e continua a far sognare i suoi fan, sempre curiosi per quanto riguarda la sua vita sentimentale.

Il cantante è innamorato? Sì, ha una compagna che si chiama Serena, lui stesso è stato a raccontarlo in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, e di professione fa l’insegnante. “Non fa parte del mio mondo” eppure stanno benissimo insieme.

Conducono una vita normale, fatta di amore, di complicità, di piccoli gesti come guardarsi un film sul divano e abbracciarsi dopo una giornata in cui sono stati lontani.

Massimo Ranieri ha una compagna (Serena) di 15 anni più giovane di lui

Ebbene sì, Massimo Ranieri ha una compagna, che si chiama Serena, e che fa l’insegnante, che ha anche quindici anni in meno. Sempre al noto quotidiano aveva confessato di essere pronto a piantare le tende per vivere appieno l’amore di una donna perché ha capito che la solitudine può anche essere bella, ma che in due si sta decisamente meglio.

D’altronde il cantante napoletano non deve più dimostrare niente a nessuno: ha trionfato al Festival di Sanremo con la canzone d’amore italiana più bella di sempre, ha recitato con Strehler, diretto opere liriche, è amato ovunque vada, quindi può anche concedersi un po’ più di riposo e soprattutto l’amore di una donna.

Però il suo mestiere lo ama così tanto che difficilmente lo lascerà mai, anche se bisogna rallentare arrivando a una certa età.