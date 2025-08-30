Chi è Massimo Ranieri, artista napoletano che ha preso parte numerose volte al Festival di Sanremo? I successi della sua carriera

Massimo Ranieri, nato nel 1951 a Napoli, ha cominciato a cantare fin da bambino. “La mia voce piaceva e ben presto finii a cantare in un bar in cui mi esibivo per i clienti” ha rivelato il cantante parlando di come il suo percorso nel mondo della musica è cominciato. In un bar, nel 1964, Massimo venne notato da Gianni Aterrano, che ne comprese le doti canore, spingendolo ad incidere un disco, il suo primo: aveva appena 13 anni quando ha fatto le valigie ed è partito per un tour negli Stati Uniti, tornando poi in Italia e cominciando la sua scalata verso il successo, partecipando anche alla trasmissione Canzonissima.

A soli 17 anni, nel 1968, ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, in coppia con Orietta Berti, mentre nel 1969 all’edizione di Canzonissima ha partecipato con diversi brani, ottenendo il terzo posto con il brano “Se bruciasse la città”.

“Non ho mai sentito che era arrivato il momento della svolta, perché mi hanno sempre detto che tutto questo sarebbe potuto non durare tutta la vita. Magari oggi fai un disco e va benissimo mentre domani ne fai un altro e va male. Quindi ho sempre vissuto giorno per giorno senza credere che durasse per sempre, grazie a Dio. Ho vinto Sanremo dopo vent’anni senza musica: avevo deciso di lasciare la canzone nel mio momento di maggior popolarità per dedicarmi al teatro.

Una decisione che ho preso a 24 anni: l’ho fatto perché avevo capito che dovevo indovinare una canzone l’anno, quindi ho preferito dedicarmi ad altro” ha raccontato l’artista napoletano a Domenica In. Lunga, infatti, la sua pausa dalla musica: tornò a Sanremo nel 1988 con il brano “Perdere l’amore“, vincendo: il suo primo posto ha segnato il suo definito ritorno alla musica.