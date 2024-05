Massimo Ranieri, chi è? Malattia, ex fidanzate e figlia Cristiana/ “Ritirarmi? Mai, il lavoro è priorità”

Chi è Massimo Ranieri? Dalla figlia Cristiana riconosciuta a 27 anni alla malattia

Tra i tanti artisti che interverranno a I Migliori Anni nella puntata di questa sera ci sarà anche Massimo Ranieri, chi è? Il cantante non ha bisogno di molte presentazioni essendo da 60 anni al centro della scena. Nato a Napoli il 3 maggio del 1951 ha un’eta di 72 anni. Il suo vero nome è Giovanni Calone mentre la sua carriera è iniziata da giovanissimo quando ancora minorenne fu scoperto dal discografico Gianni Ateranno che lo lanciò. A 17 anni partecipa a Sanremo con il brano Da Bambino e da allora non si è più fermato.

Massimo Ranieri, chi sono l'ex compagne e moglie?/ Franca Sebastiani, Barbara Nascimbene e Leyla Martinucci

A fermarlo, però, per un breve periodo nel 2023 fu una malattia, Massimo Ranieri ha sofferto di una diverticolite acuta che ha reso necessario un intervento d’urgenza e mesi di pausa che lo hanno costretto a sospendere il suo tour prima di tornare più in forma di prima. Per quanto riguarda la vita privata, invece, a Massimo Ranieri sono stati attribuiti vari flirt. La sua ex fidanzata più famosa è l’attrice Barbara Nascimbene mentre ha avuto una lunga relazione con la cantante lirica Leyla Martinucci di 35 anni più giovane di lui. Ha avuto solo una figlia, Cristiana Calone, nata dalla relazione con Franca Sebastiani quando il cantante aveva solo 17 anni. La donna oggi mamma di un figlio di 22 anni, Massimo Claudio è stata riconosciuta da Massimo Ranieri 27 anni dopo la nascita.

Cristiana Calone: chi è la figlia di Massimo Ranieri/ "Sono cresciuta senza un padre, ma non serbo rancore"

Massimo Ranieri chi è, sulla carriera: “Sanremo? Solo come cantante non come conduttore

In una recente intervista concessa a Fanpage Massimo Ranieri ha rivelato che non ha nessuna intenzione di fermarsi anche se, vista l’età, sta seriamente pensando di rallentare con i suoi impegni lavorativi: “Sanremo è un palcoscenico che emoziona ogni cantante che si trova li con davanti il pubblico dell’Ariston e la consapevolezza che l’Italia lo sta guardando. Per quel che riguarda me confermo, come ho detto tante volte, che se trovassi una canzone giusta, vera emozionante come “Lettera di là dal mare” ci tornerei subito ma in gara. Non m’interessa la conduzione o la direzione artistica. No, no, troppi problemi e troppo stress.”

L'Eredità Speciale Sanremo, Rai 1/ Anticipazioni e diretta 16 marzo 2024: Massimo Ranieri ospite

Per quanto riguarda la vita privata, invece, e sul perché non ha una compagna Massimo Ranieri ha aggiunto: “Difficile seguire qualcuno che fa un lavoro che lo porta sempre in giro. L’amore finisce e ti ritrovi solo. L’amore per il mio lavoro l’ho sempre messo davanti a tutto. È proprio questo che proverò a raccontare nello spettacolo, considerando l’amore come un filo conduttore.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA