Che cos’è successo a Massimo Ranieri? Questa la domanda che si sono posti i telespettatori subito dopo averlo visto sul palco dell’Ariston per la nuova esibizione al Festival di Sanremo 2025. Infatti, non è passato inosservato un problema all’occhio per l’esperto cantante, che però non ha fatto alcuna menzione né spiegato cosa gli sia successo sia prima sia al termine della sua applauditissima performance. Quando le telecamere hanno mostrato il suo primo piano, l’occhio destro è apparso rosso, così sono partite le “segnalazioni” sui social, a cui poi sono seguiti dei tweet ironici.

ABITI SANREMO 2025, 3a SERATA: STILISTI E LOOK DEI CANTANTI/ Clara incanta con un abito 'gelido', Sarah…

La reazione dei social all’occhio-gate di Massimo Ranieri

“Dall’occhio nero di Fedez a quello rosso di Ranieri“, ha scritto un utente sui social. Altri, invece, hanno puntato tutto sull’ironia, più che sulla preoccupazione per le condizioni di Massimo Ranieri, che comunque è apparso in forma. Probabilmente si è trattato solo di qualche capillare rotto per l’artista.

Significato Testo Tra le mani un cuore di Massimo Ranieri/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025)

Nel frattempo, c’è chi ha fatto scoppiare ironicamente l’occhio-fate: “Si è fatto prestare una lente da Fedez? Perché ha gli occhi diversi“. Sempre a proposito di ironia, Fedez è stato tirato in ballo per un’altra questione: “Che ha fatto all’occhio? Si è trovato in mezzo alla rissa tra Fedez e Tony Effe dietro alle quinte?“.

L’occhio di Massimo Ranieri stasera pic.twitter.com/puiygkh2lh — riluttante (@maniconio) February 13, 2025