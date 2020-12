Massimo Ranieri/ Da ‘Qui e adesso’ alla conduzione del Festival di Sanremo?

Massimo Ranieri debutta con Qui e Adesso dopo lo slittamento dovuto all’omaggio a Maradona

E’ arrivato il momento per Massimo Ranieri di occupare il suo posto nel prime time di Rai3. Proprio giovedì scorso avrebbe dovuto andare in onda il suo Qui e adesso, lo show al Teatro Sistina in cui l’artista napoletano incontra e condivide la scena con altri artisti con cui ha un importante legame. Lo show era programmato per la scorsa settimana, proprio al giovedì ma è finito poi in panchina per via della morte prematura di Diego Armando Maradona e della voglia di onorarlo mandando in onda un documentario su di lui per raccontarne le gesta in campo che lo hanno reso immortale. Lo stesso Massimo Ranieri commosso ha spiegato che la decisione della Rai era giusta e condivisa e che la sua festa poteva essere rimandata ad oggi, 3 dicembre. Prove tecniche per il Festival di Sanremo? Sembra proprio di sì.

Massimo Ranieri su Rai3 in attesa della conduzione del Festival di Sanremo?

In questi giorni si è molto parlato del dopo Amadeus e sembra proprio che Massimo Ranieri potrebbe essere interessato alla prossima edizione, quella 2022. Il suo stile, il suo essere one man show e artista a 360 grandi con uno stuolo di amici pronto a seguirlo in questa avventura, lo rendono il candidato perfetto per il dopo Amadeus e, sicuramente, sarebbe un modo per omaggiarlo. Parlando del suo ritorno in tv e su Rai3, Massimo Ranieri ha spiegato: “Io non volevo tornare in tv, soprattutto dopo che l’estate dell’anno scorso erano andate in onda ben 10 puntate in replica di ‘Sogno e son desto‘. Ma Franco Di Mare è napoletano come me, mi ha detto che ci teneva a fare una cosa con me. E pensando che su Rai3 non avrei fatto il varietà ma una cosa nuova mi sono attizzato”. Ecco come è nato Qui e adesso in onda da questa sera, uno show che certo è uno spettacolo di canzoni ma anche una serie di confidenze con colleghi e amici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA