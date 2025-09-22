"Massimo Ranieri è morto" arriva la secca smentita della figlia Cristiana Calone: "Sta benissimo", com'è nata l'orrenda fake news

Massimo Ranieri è morto? La secca smentita della figlia Cristiana Calone: “Sta benissimo”

In queste ore si è diffusa a macchia d’olio una tristissima fake news: Massimo Ranieri è morto. Un sito ha riportato la morte del cantautore napoletano e da allora la notizia è diventata virale sui social scatenando il panico tra i fan dell’artista e costringendo la famiglia ad intervenire per smentirla. Infatti, per fortuna Ranieri sta benissimo ed a chiarire le sue condizioni di salute ci ha pensato la figlia Cristiana Calone.

La notizia della presunta morte di cantautore napoletano rapidamente ha fatto il giro del web venendo ripresa da piccoli siti e pagine online. Immersa nei messaggi di cordoglio e condoglianze la figlia di Cristiana Calone sui social ha smentito la notizia chiarendo una volta per tutte che il padre sta benissimo: “La notizia della morte di mio padre è fake! Sta bene, grazie a dio E chi continua a mettere in giro queste notizie per suo tornaconto si dovrebbe vergognare.”



Massimo Ranieri non è morto: com’è nata la fake news e chi l’ha diffusa

Chi ha diffuso la notizia falsa della morte di Ranieri? Stando alla ricostruzione fatta dal sito Dire un giornale locale con il classico “titolo clickbait” (attira click), decisamente ingannevole, ha lasciato intendere che l’artista napoletano fosse venuto a mancare: “Addio Massimo Ranieri, a 75 anni il fuoriclasse della musica italiana ci ha lasciato: ricorderemo per sempre i suoi successi. Non c’è l’ha fatta resistere”. L’articolo ha ottenuto il suo scopo, “Massimo Ranieri” è il primo “termine di tendenza” con oltre 200.000 ricerche effettuate sui motori di ricerca, come indicato da Google Trend, diffondendo però una notizia completamente falsa. La figlia di Ranieri, infatti, è stata costretta ad intervenire e smentire l’orrenda notizia falsa ‘Massimo Ranieri è morto’.