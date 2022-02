Massimo Ranieri e Nek, cover “Anna verrà”di Pino Daniele a Sanremo 2022/ Un omaggio ad Anna Magnani…

MASSIMO RANIERI, COVER “ANNA VERRÀ” A SANREMO 2022

Tra i più grandi interpreti della musica italiana, Massimo Ranieri si è rimesso in gioco al Festival di Sanremo: l’artista campano è in gara con il brano “Lettera di là dal mare”, mentre per la serata cover di oggi, venerdì 4 febbraio 2022, ha scelto “Anna verrà” di Pino Daniele, interpretata insieme a Nek. Il 71enne, colonna portante dell’arte nostrana, ha individuato una delle canzoni più iconiche dell’indimenticato artista partenopeo e c’è grande curiosità di sentire la sua versione…

Come anticipato in precedenza, Massimo Ranieri e Nek porterà al teatro Ariston “Anna verrà” di Pino Daniele, brano pubblicato nell’album “Mascalzone latino” del 1989. Con questo brano, il cantautore napoletano ha voluto rendere omaggio all’attrice romana Anna Magnani, scomparsa nel 1979. Il testo della canzone è ricco di messaggi di speranza, tra le guerre e i problemi che affliggono la società. Una grande prova autoriale densa di significati, un grande banco di prova per il tandem Ranieri-Neviani…

IL RITORNO DI MASSIMO RANIERI A SANREMO 2022

Cantante, attore di teatro e di cinema, ma anche showman a tutto tondo: Massimo Ranieri è un cardine dell’arte italiana e la sua carriera parla da sola. L’artista napoletano ha venduto 14 milioni di dischi in tutto il mondo e nella sua attività ha pubblicato 31 album (23 in studio, 4 live e 4 raccolte) e 36 singoli. “Lettera di là del mare” segna un attesissimo ritorno e c’è grande emozione, come confidato dallo stesso Massimo Ranieri: “La mia canzone parla di un tema universale, cioè l’emigrazione. Questo Sanremo rappresenta il mio primo Festival, sono 34 anni da quella fatidica sera di “Perdere l’amore”. Ci sono tornato altre tre volte, ma mordi e fuggi, perché facevo teatro. Quest’anno mi sono preso questa licenza perché credo in questa canzone, ci credo molto”.

SCELTO NEK PER IL DUETTO

“Gli ho detto subito di sì. Sarò al suo fianco, lo stimo da una vita!”: così Nek in una recente intervista a proposito dell’opportunità di esibirsi al Festival di Sanremo 2022 insieme a Massimo Ranieri per la serata cover. I due, come già anticipato, canteranno la bellissima “Anna verrà” di Pino Daniele e c’è grande curiosità per questa versione inedita. L’Ariston non è un palco qualsiasi per Filippo Neviani, uno degli artisti più apprezzati dal pubblico italiano e internazionale. La sua carriera è da sogno – oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo – e alcuni dei suoi più grandi successi sono passati proprio da Sanremo. Una delle esperienze più belle di Nek è quella del 2015: la sua “Fatti avanti amore”si è classificata al secondo posto dietro a “Grande amore” de Il Volo, ma si è anche assicurata i premi come “Miglior arrangiamento” e il “Premio Sala Stampa Lucio Dalla”. Straordinari riscontri anche per la cover del brano “Se telefonando” di Mina, premiata come “Miglior esibizione cover”.



