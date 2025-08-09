Massimo Ranieri potrebbe approdare ad Amici 25: il cantante lancia 'l'appello' a Maria De Filippi, poi parla del paragone con Stefano De Martino

Massimo Ranieri ad Amici di Maria De Filippi? Una possibilità non sono da non escludere ma addirittura possibile. Il celebre cantante apre, infatti, ad una collaborazione col talent di Canale 5 e lo fa in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, nella quale lancia proprio un chiaro appello alla conduttrice. che

“Se mi piacerebbe mettere a disposizione dei giovani talenti la mia esperienza, ad Amici? Perché no?”, ha ammesso il cantante, che apporterebbe sicuramente un ulteriore tocco di grande qualità al talent di Canale 5. Ranieri ha però tenuto a chiarire che non si farebbe chiamare ‘maestro’ ma preferirebbe ‘consulente’, dunque meno formale. In merito a dei possibili contatti con Maria, ha quindi aggiunto: “Non ci sono mai stati veri contatti con la trasmissione. Ma se Maria chiama, io sono pronto. Siamo amici: parliamone“.

Massimo Ranieri lancia dunque l’appello a Maria De Filippi: se lei vuole, il cantante è pronto ad approdare ad Amici, magari proprio alla prossima edizione. Potrebbe essere uno dei giudici del pomeridiano, tentare l’esperienza e poi, chissà, fare come Amadeus e approdare alla giuria del serale. Nulla è da escludere, dunque.

E a proposito di Amici, a Massimo Ranieri è stato chiesto se uno dei suoi più celebri ex allievi, Stefano De Martino, potesse essere paragonato a lui: “Se Stefano De Martino ricorda me quanto a presenza scenica e poliedricità? Ma che c’entra lui con me? Mica fa il cantante! – ha replicato, smorzando poi i toni con dei complimenti per Stefano e per Maria – Comunque è uscito da una grande scuola, quella di Amici di Maria De Filippi“. Insomma, non resta che vedere se la conduttrice replicherà a questo appello.

