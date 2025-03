Nella vita di Massimo Ranieri non sono affatto mancate le belle donne, gli amori, i flirt, i gossip. Il cantante è stato infatti uno dei più amati della sua generazione e come è logico pensare, infatti, anche uno dei più corteggiati e apprezzati dalle donne. La relazione più nota di Massimo Ranieri è stata quella con Franca Sebastiani, conosciuta negli anni Sessanta. I due sono stati insieme per diverso tempo fino a quando lei non ha annunciato al cantante di aspettare un bambino. Una responsabilità che in quel momento Massimo Ranieri non si sentiva di assumersi e che l’ha fatto “scappare”, lasciando senza papà la figlia Cristiana Calone per diverso tempo. Ma tornando ai tempi più recenti, Massimo Ranieri ha una compagna? Quali sono le informazioni che abbiamo riguardanti la vita sentimentale del cantante che canta “Rose rosse”?

Massimo Ranieri ha una compagna: la serenità ritrovata

A parlare del suo nuovo amore è stato proprio lo stesso Massimo Ranieri che ha dato notizia della storia con la donna attualmente al suo fianco, dal nome Serena. Non sono moltissime le informazioni che abbiamo sul conto della donna: sappiamo che ha quindici anni in meno rispetto al cantante e che di professione è un’insegnante ma non sappiamo se attualmente sia o meno in pensione.

Dalle sue parole pronunciate al Messaggero, si evince che Massimo Ranieri ha deciso finalmente di dedicarsi solo ed esclusivamente a una donna, lasciandosi amare e amando a sua volta, senza remore né paure. “Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna” ha rivelato l’artista, spiegando inoltre di aver voglia di normalità con lei: guardare un film sul divano, abbracciarsi dopo una giornata lontano, fare una passeggiata mano nella mano. Insomma, con Serena sembra davvero che per Massimo Ranieri sia tornata… La serenità!