Massimo Ranieri, impegnato sul palco di Sanremo con il brano “Tra le mani un cuore”, parla ancora una volta d’amore, uno dei temi preferiti nella sua musica. Ma nel cuore dell’artista, c’è qualcuno? Cosa sappiamo della vita privata del concorrente di Sanremo 2025? Massimo Ranieri ha una compagna? Per diversi anni, da giovane, Massimo Ranieri è stato legato a Franca Sebastiani, conosciuta negli anni ’60. I due sono stati insieme per alcuni anni e dalla loro storia d’amore è nata una figlia, Cristiana Calone, che il cantante ha riconosciuto solamente molti anni più avanti, nel 1997.

Dopo aver concluso la relazione con Franca Sebastiani, l’artista ha avuto altre storie: da anni, ormai, è legato ad un’altra donna ancora, con la quale ha trovato la serenità. Non sono molte le informazioni che abbiamo in merito alla compagna di Massimo Ranieri: sappiamo che si chiama Serena e che ha ben 15 anni in meno rispetto al cantante. L’amore è nato ormai qualche tempo fa e la loro relazione prosegue con grande emozione e felicità da parte di entrambi. Ma cosa sappiamo in più su Serena, la compagna di Massimo Ranieri?

Massimo Ranieri ha una compagna? Chi è Serena, la donna al suo fianco

A raccontare di avere una nuova compagna è stato proprio Massimo Ranieri, al Messaggero: “Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna” ha spiegato. Dopo aver passato tanti anni da solo, infatti, Massimo Ranieri ha deciso di riaprirsi all’amore, concedendo al suo cuore di amare nuovamente. Con Serena, una donna più giovane di lui che di mestiere ha fatto l’insegnante, ha ritrovato la felicità ma soprattutto la serenità. Con lei, il cantante in gara a Sanremo 2025 ha ritrovato l’amore e le intenzioni sono serie: ha voglia di passare con lei il resto della sua vita.