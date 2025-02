Massimo Ranieri ha una compagna? Chi è Serena, il suo nuovo amore

Massimo Ranieri, dopo una vita sentimentale ricca di donne e avventure, ha deciso di mettere le tende e di farlo con una donna di 15 anni in meno di lei. Come confessato proprio dal cantante, lei “si chiama Serena e non fa parte del mio mondo: è un’insegnante”. Con Serena l’amore è nato qualche tempo fa, come spiegato a Il Messaggero, e la donna ha convinto il cantante a mettere la testa a posto, vivendo finalmente la serenità della vita di coppia: “Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna” ha spiegato proprio l’artista di Napoli.

“La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio. Vedere un film insieme, fare una passeggiata, mangiare fuori casa… questo voglio” ha sottolineato Massimo Ranieri nella sua intervista nella quale per la prima volta ha rivelato di avere una compagna. Con Serena, Massimo – che si chiama in realtà Giovanni Calone – ha ritrovato l’amore che non faceva parte della sua vita ormai da molto tempo. La donna, un’insegnante, ha portato nelle giornate del cantante una serenità che ormai non aveva più: con lei, l’artista di 74 anni ha imparato nuovamente a condividere le piccole cose.

Massimo Ranieri ha una compagna: cosa sappiamo di Serena

Massimo Ranieri ha una compagna ormai da qualche tempo a darne l’annuncio, evitando gossip e indiscrezioni. Sulla donna, di nome Serena, non abbiamo molte informazioni: le uniche cose note sono quelle che ha voluto spiegare proprio lui, ovvero che ha 15 anni in meno di lui e che fa l’insegnante. Sappiamo però che con lei Massimo ha intenzioni serie, anzi, serissime: come ha rivelato, vuole godersi la meritata pensione (anche se non smetterà di cantare) con il suo nuovo amore al suo fianco. A 74 anni, per Massimo Ranieri è arrivato il momento di condividere il suo tempo con una donna che ama e questa donna è proprio Serena, con la quale ha intenzione di passare i prossimi anni.