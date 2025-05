Massimo Ranieri: la carriera e gli amori del passato

Quando si parla di Massimo Ranieri non si può non pensare al suo incredibile talento perché l’artista non ha assolutamente bisogno di presentazioni essendo diventato famoso quando era giovanissimo collezionando una serie di successi non solo come cantante, ma anche come attore e vero showman e diventando la colonna sonora di tante generazioni con le sue bellissime canzoni. Nel corso degli anni, infatti, Giovanni Calone, questo il vero nome di Massimo Ranieri, ha incantato tutti lavorando a teatro e in televisione senza mai rinunciare alla musica che è stata la sua più grande passione.

Nonostante della sua vita sentimentale ci siano diverse notizie, Ranieri non ha mai amato parlare molto della propria vita privata. Tuttavia, i nomi dei suoi amori più importanti sono ormai noti e sono stati Franca Sebastiani, madre della figlia Cristiana, Barbara Nascimbene e Leyla Martinucci con cui ha fatto coppia fino al 2010.

Massimo Ranieri e il rapporto con la figlia Cristiana Calone

Dall’amore tra Massimo Ranieri e Franca Sebastiani è nata Cristiana Calone che, però, è stata riconosciuta dall’artista solo nel 1997 quando la donna aveva 26 anni. Nonostante si siano incontrati molto tempo dopo la nascita, padre e figlia sono comunque riusciti a creare un bellissimo rapporto al punto che, nel 2007, durante lo show “Tutte donne tranne me”, Ranieri le dedicò il brano “La cura” di Franco Battiato.

Oggi, Ranieri e la figlia Cristiana hanno un bellissimo rapporto e, sul proprio profilo Instagram, la figlia dell’artista è solita anche pubblicare foto del padre accompagnate da bellissime parole come ha fatto lo scorso 12 febbraio 2025 quando ha scritto: “Grazie papà per le emozioni che mi trasmetti con la tua voce”. Nel 2016, durante una puntata di Domenica In, parlando del padre, Cristiana disse: “Papà c’è per me. Un figlio non può odiare un genitore. Sono sicura che lui mi ama, perché siamo uguali”.

