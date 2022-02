Massimo Ranieri “Lettera al di là del mare? Io a 13 anni”/ “Cercai per mare una vita”

In “Lettera al di là del mare” c’è molto di Massimo Ranieri. C’è, ad esempio, quel ragazzino di 13 anni che partì per l’America. Se ne è accorto quando ha letto per la prima volta il testo scritto da Fabio Ilacqua e da cui è nata la canzone che ha portato al Festival di Sanremo 2022. “Mi sono detto ‘questo sono io’. Ho pensato che parlasse di me”. Lo ha confessato nell’intervista rilasciata a Repubblica: “Anche io, tredicenne, mi sono perso a guardare il mare dal ponte di una gigantesca nave che mi portava in America, guardavo quel mare immenso che si fondeva con il cielo, che mi sembrava infinito e che mi stava conducendo verso una vita nuova, una realtà diversa da quella che avevo vissuto fino ad allora”.

GIANNI MORANDI: “MI SONO COMMOSSO A SANREMO”/ “Io e Ranieri, un derby ancora aperto”

Massimo Ranieri andava in America a cantare come spalla di Sergio Bruno. Ricorda ancora quando i genitori lo salutavano alla banchina: “E io che partivo verso un’altra speranza”. Ma la canzone lo riporta anche all’attualità: “Noi troppo spesso dimentichiamo la nostra storia, ma dimentichiamo anche che per tutti quelli che affrontano il mare oggi, l’America siamo noi, la speranza di un’altra vita è legata all’arrivare sulle nostre coste”.

Massimo Ranieri, a Sanremo 2022/ "Lettera al di là del mare" da standing ovation, ma la classifica

MASSIMO RANIERI E IL RITORNO A SANREMO

Il testo della canzone di Massimo Ranieri è quindi ricco di significati che si intrecciano tra loro. “Era importante portare una bella canzone, qualcosa in cui mi riconosco e che mi rappresenta. Poi, per la canzone, sarà importante quello che accadrà dopo il Festival, quando inizierà la promozione e ci sarà modo di presentarla meglio”, ha detto l’artista ai microfoni di Repubblica. Nel frattempo si gode l’emozione di partecipare ancora una volta a Sanremo. Un’emozione nuova per lui che ha pubblicato 31 album, venduto decine di milioni di copie e partecipato altre sei volte alla kermesse.

Massimo Ranieri spiega testo canzone Sanremo 2022 Lettera di là dal mare/ "Migranti…"

Ma l’ha vissuta in maniera diversa dal passato: “Non ho incontrato quasi nessuno, non c’era il classico clima del retropalco, dove condividi il divertimento e anche la paura”. Anche per lui, strano a dirsi. “Quello che provi prima di salire in scena è un fremito particolare, che non saprei nemmeno descrivere bene”. Tanta è anche l’energia che trasmette, uno degli ingredienti del successo di Massimo Ranieri: “Questa è la mia vita, questo volevo fare e questo faccio. Potrei dire che lo faccio perché sono nato avvolto in un piccolo teatrino, e mi avvolge ancora”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA