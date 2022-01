Massimo Ranieri, “Lettera al di là del mare” la canzone di Sanremo 2022/ Vincitore annunciato? Brano toccante

Torna Massimo Ranieri al Festival di Sanremo 2022 con “Lettera al di là del mare”

Un altro grande ritorno quest’anno al Festival di Sanremo 2022, è quello di Massimo Ranieri. Il cantante napoletano, 70 anni di età, mancava infatti da ben 25 anni. Una colonna della musica italiana del 900 come lui, non ha certo bisogno di dover ancora dimostrare qualcosa, ma nonostante questo accetta ancora di mettersi in competizione: “Non trovavo la canzone giusta. Due anni fa ci ho fatto un pensierino con Mia ragione, poi mi sono reso conto di averla eseguita pubblicamente togliendole il requisito previsto dal regolamento: essere inedita. Così mi sono limitato a cantarla da ospite e a duettare Perdere l’amore con Tiziano Ferro. Stavolta invece come ho sentito questa canzone di Fabio Ilacqua mi sono detto: eccola qua” ha spiegato Ranieri.

“Lettera al di là del mare”: significato della canzone a Sanremo 2022

Ovviamente: la canzone al Festival di Sanremo 2022 di Massimo Ranieri “Lettera al di là del mare” parla di un emigrante napoletano (ma vale per tutti i migranti di tutti i tempi) non poteva non suscitare il suo interesse, legato come è Ranieri al suo popolo, le sue sofferenze, le sue storie. “E’ una canzone molto umana. Mi ha dato la stessa emozione di quando ho ascoltato per la prima volta Perdere l’amore. Qualcosa di irrazionale, difficile da spiegare”. Ranieri l’ha fatta sua, con il suo inconfondibile timbro vocale, autorevole e toccante. Versi che prendono il cuore, trasportando l’ascoltatore su quella nave che viaggia lontano: “Tutti tacciono tanti pregano se il Signore vorrà (…) Amore vedi così buio è/ Questo mare/ Troppo grande per/ Non tremare”.

Massimo Ranieri e Gianni Morandi, torna la sfida al Festival di Sanremo 2022

Sarà un Festival di Sanremo 2022 che ci porterà indietro negli anni, con una rinnovata sfida tra Massimo Ranieri e Gianni Morandi: “Sembra di essere tornati a Canzonissima, quando lui vinceva con Scende la pioggia e l’anno successivo gli restituivo la pariglia vincendo io con Vent’anni. E poi ancora nel ’73 con Erba di casa mia. Ci chiamavano i Rivera e Mazzola della canzone dopo cinquant’anni si riforma la coppia”. Sarà una bella sfida.

