Massimo Ranieri/ Perché direttore tecnico porta la fascia tricolore a Sanremo 2022?

Massimo Morini, direttore tecnico Massimo Ranieri, con una fascia tricolore a Sanremo 2022

Il sempreverde Massimo Ranieri si è esibito nel corso della prima serata di Sanremo 2022 con il suo brano “Lettera al di là del mare“. Il cantautore napoletano ha dichiarato ad Ansa.it: “L’emozione e’ sempre la stessa anche se torno in gara dopo 25 anni”. Durante la sua esibizione un dettaglio ha però destato curiosità. Massimo Morini, direttore tecnico di Massimo Ranieri a Sanremo 2022, ha sfoggiato una fascia tricolore all’interno dell’Ariston. Interrogato sul particolare, il motivo lo ha spiegato lui stesso: “Aver ricevuto un voto durante le elezioni a Presidente della Repubblica“. Il fonico ligure ha così pensato di “ringraziare” chi lo ha votato come Presidente sfoggiando una fascia tricolore già durante le prove dei giorni precedenti e poi anche all’Ariston durante l’esibizione di Massimo Ranieri.

Massimo Ranieri "Lettera al di là del mare? Io a 13 anni"/ "Cercai per mare una vita"

Massimo Morini sui social spiega il motivo della fascia tricolore a Sanremo 2022

Massimo Morini, direttore tecnico di Massimo Ranieri, ha spiegato sui social la sua scelta di indossare una fascia tricolore: “Amici, in seguito al voto da me preso durante la recente elezione del Presidente della Repubblica, avevo promesso che avrei portato a Sanremo la fascia tricolore, ma non certo all’Ariston. Poi qualcuno mi ha detto: ‘Tu non hai il coraggio di entrare all’Ariston con la fascia tricolore!’. Ecco qua. Fatto. Sempre lo stesso soggetto poi mi ha detto: ‘Però ti sei fermato all’ingresso della sala. Non hai il coraggio di entrare anche in teatro con la fascia tricolore!’. Ne riparliamo lunedì sera”. E così è stato. Sempre sui social, subito dopo il voto “ricevuto” per il Quirinale, Massimo Morini ha condiviso il momento in cui il presidente della Camera Roberto Fico leggeva il voto a lui destinato, che aveva destato molta curiosità e strappato più di un sorriso.

LEGGI ANCHE:

Franca Sebastiani, ex moglie Massimo Ranieri/ "Mia figlia una delle gioie più grandi"GIANNI MORANDI: “MI SONO COMMOSSO A SANREMO”/ “Io e Ranieri, un derby ancora aperto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA