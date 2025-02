Massimo Ranieri torna a Sanremo con la canzone “Tra le mani un cuore“, che ha come autore Tiziano Ferro, presentandola come: “Un messaggio che vuole essere per tutti un invito ad aiutare“. Il celebre cantante ed attore napoletano ha infatti parlato in occasione della presentazione degli artisti in gara, dicendo di non riuscire a smettere di pensare al brano che interpreterà, e non dormire la notte nel tentativo di trovare qualche particolare da cambiare per migliorare, tuttavia, poco prima della prima giornata di prove aveva affermato in una intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino: “Penso che sia perfetto così come è, non è possibile renderla ancora più bella“.

Oltre ai dettagli sul lavoro musicale con il quale parteciperà, l’artista aveva anche sottolineato nella stessa occasione il fatto che il palco dell’Ariston, nonostante la grande esperienza e la carriera, resti sempre una emozione a tratti molto stressante. Ricordando poi la sua prima apparizione, a soli 17 anni quando la sua prima volta fu proprio il confronto con quello che definisce “Il gigante di tutti i tempi della musica italiana, Domenico Modugno“.

Massimo Ranieri: “Non intendo ritirarmi ma dopo l’incidente ho deciso di rallentare”

Massimo Ranieri, arrivato all’ottava partecipazione al Festival di Sanremo, dopo i grandi successi non solo in campo musicale ma anche come attore, e la storica vincita con la canzone “Perdere l’amore“, nel 1998, si dice ancora molto emozionato e stressato per la gara che ogni volta regala grandi emozioni. L’artista, in una intervista rilasciata al Messaggero questa estate, aveva anticipato di voler tornare ad esibirsi all’Ariston se avesse trovato il pezzo giusto da presentare, e aveva anche parlato della sua vita privata, dichiarandosi molto felice della relazione che attualmente sta vivendo con una compagna che ha 15 anni in meno di nome Serena.

“Lei è una insegnante e non fa parte del mondo dello spettacolo“, aveva detto, aggiungendo: “Ho vissuto la solitudine e certe volte fa bene, ma stare insieme e condividere la vita si sta meglio”. Sulle voci circolate in merito ad un suo possibile ritiro dalle scene, aveva anche smentito dicendo: “Certa gente straparla non voglio smettere ma solo rallentare“, ribadendo di aver interpretato l’incidente avvenuto nel 2022 sul palco del teatro Diana a Napoli nel 2022 come un messaggio chiaro: “Credo in Dio e quel giorno mi ha detto, stai andando troppo veloce, fermati“.