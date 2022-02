Massimo Ranieri spiega testo canzone Sanremo 2022 Lettera di là dal mare/ “Migranti…”

MASSIMO RANIERI A SANREMO 2022 CON IL TESTO DELLA CANZONE “LETTERA AL DI LÀ DEL MARE”: “L’EUROFESTIVAL UNISCE TUTTI I POPOLI”

“Lettera di là dal mare” è il testo della canzone con cui Massimo Ranieri partecipa al Festival di Sanremo 2022. In un’intervista rilasciata ai microfoni di “Rai Play”, l’artista ha confessato che se la sua vita fosse un brano, sicuramente, “non per offendere i grandi cantanti, sarebbe la mia ‘Vent’anni’, perché mi rappresenta: vincevo Canzonissima e compivo 20 anni. Le cose si sono incrociate in una maniera straordinaria”.

Poi, Massimo Ranieri ha asserito che l’Eurofestival (meglio noto come Eurovision Song Contest) unisce tutti i popoli e “deve avere questa funzione. Sono felicissimo che quest’anno sia arrivato nel nostro Paese dopo tanti e tanti anni. Io sono un veterano perché l’ho fatto due volte, una a Dublino, a soli 20 anni. Fu bellissimo, uscivo fuori dall’Italia per la prima volta, non conoscevo la capitale dell’Irlanda. Ci andai col mio povero papà. La canzone si classificò sesta, credo, ma ebbe un successo incredibile in Francia e mi diede una grande popolarità”.

SIGNIFICATO TESTO “LETTERA DI LÀ DAL MARE” CANZONE SANREMO 2022, MASSIMO RANIERI: “TEMA UNIVERSALE”

Nel prosieguo della sua intervista a Rai Play, Massimo Ranieri ha spiegato che il testo della canzone “Lettera di là dal mare” “parla di un tema non attuale, ma universale, purtroppo, da tempo: l’emigrazione. Credo in questa canzone, ci credo molto e per me è come se fosse il primo Sanremo. Sono passati 34 anni da ‘Perdere l’amore’. Poi ci sono tornato altre tre volte mordi e fuggi, perché facevo teatro e dopo cinque giorni riprendevo gli spettacoli”.

E, ancora Massimo Ranieri: “53 anni fa, quando sono venuto nel casinò, nel 1968 e nel 1969, ero emozionato davanti ai giganti della musica italiana. L’emozione è sempre la stessa anche a Sanremo 2022. Cos’ha quel palcoscenico, cos’ha quel teatro? Nessuno se lo sa spiegare. Arrivi lì e incominci a balbettare, si azzera la saliva, sale l’ansia. Andrà bene, non andrà bene, speriamo di sentire bene la musica, di ricordare il testo… Tutti dubbi che vengono solo a Sanremo”. Intanto in molti stanno attendendo la terza sera di Sanremo 2022 per ascoltare il testo della canzone “Lettera al di là del mare” interpretato da Massimo Ranieri.

