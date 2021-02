Massimo Ranieri/ Torna il re delle canzoni d’amore per A Grande richiesta (Parlami d’amore)

Massimo Ranieri torna sul palco dopo lo show che lo ha tenuto impegnato con successo su Rai3, ospite di A Grande richiesta (Parlami d’amore). Siamo sicuri che lui sia l’artista più indicato per parlare d’amore alla luce del fatto che in questi anni le sue canzoni hanno fatto da colonna sonora a molte storie e tanti matrimoni. Possiamo ormai dire che la sua musica ha fatto innamorare ben tre generazioni di coppie e ci sono nonne che raccontato alle proprie nipoti di lui e delle sue canzoni.

Nei giorni scorsi proprio Massimo Ranieri ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album dal titolo “Qui e adesso” in cui, grazie alla collaborazione con Gino Vannelli, ha lanciato anche “Siamo Uguali” la versione in italiano di “We Are Brothers” del compositore canadese di fama internazionale. Insieme a questo brano ci sono le canzoni di un tempo, le più famose e dedicate proprio all’amore come “L’amore è un attimo”, “Per una donna”, “Le braccia dell’amore”.

Massimo Ranieri dice la sua su Sanremo 2021 e la questione del pubblico..

Lo stesso Massimo Ranieri questa sera salirà sul palco di una trasmissione ancora senza molto pubblico e si è pronunciato anche sulla famosa polemica sanremese relativa a questo problema, proprio lui che nei giorni scorsi ne ha condotto uno su Rai3 a sala vuota: “Sicuramente non si sa più cosa dire, non sai cosa pensare, è chiaro che fare lo spettacolo senza il pubblico, è diverso, anche io ho fatto una trasmissione senza pubblico tenendo sul palco solo i ballerini per avere un minimo di calore”. Alla fine, in un’intervista a RTL 102.5 ha detto la sua anche sulla musica giovane convinto che i giovani abbiano modo di dire quello che hanno nel cuore, proprio come fece lui ai tempi, ma magari con un linguaggio diverso: “Mi piace molto Ghali, Mahmood, Achille Lauro, e anche Diodato lo trovo bravissimo e bellissima la canzone con cui ha vinto Sanremo l’anno scorso e poi mi piace come persona anche se non lo conosco”.



