Massimo Ranieri, voglia di un figlio/ “E’ un sogno, sarei un padre ideale”

Massimo Ranieri e il desiderio di un figlio. Il cantante all’età di 70 anni durante un’intervista rilasciata durante la lunga settimana del Festival di Sanremo 2022 ha confessato di avere un sogno nel cassetto: diventare papà. L’istrione della musica italiana è già padre di Cristina Calone, la donna nata dalla relazione con Franca Sebastiani, anche se l’ha riconosciuta quando la ragazza aveva circa 24 anni. All’età di 70 anni, il prossimo 3 maggio saranno ben 71 candeline, Ranieri ha affidato alle pagine del Messagero un segreto che si portava nel cuore.

“Non sono spaventato dalla mia età. Ci sono quelli che dicono: Oddio, non va bene. Fai un figlio a 70 anni poi quando ne avrà 10 gli farai da nonno. Ma che importa, rispondo, gli faccio da padre adesso, poi fra 10 anni si vedrà. Penserà di avere un papà vecchio, ma l’avrà già capito. E chissenefrega”- ha rivelato l’artista che sogna di poter avere un figlio e poterlo accudire e crescere. “Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità, spero tanto di riuscirci” – ha poi aggiunto.

Massimo Ranieri vuole un figlio: “Non dico domani, ma è quello che voglio assolutamente fare”

Massimo Ranieri ha un grandissimo desiderio: quello di diventare papà. L’artista che ha recentemente partecipato alla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2022 con il brano “Lettera al di là del mare”, vincitore del Premio della Critica Mia Martini, ha confessato di voler diventare papà. Dalle pagine del Messaggero ha rivelato: “a breve. Non dico domani, ma è quello che voglio assolutamente fare. Questo sogno da un po’ di tempo mi è entrato dentro. Credo che potrei essere un padre ideale. Ho anche il fuso orario dell’artista: non sono mattiniero, ma prima delle tre di notte non mi addormento”.

