Massimo Riella, padre evaso “ha parlato con l’avvocato”/ Legale “Ferito e provato”

Sono trascorsi due mesi esatti dalla fuga di Massimo Riella che risulta ancora evaso nei boschi di Como. Il padre Domenico è tornato ospite di Iceberg Lombardia, dove ha commentato: “Mio figlio è ancora nei boschi però ieri sera ha parlato con l’avvocato. E’ ferito ma vivo”. L’uomo ha svelato che l’avvocato avrebbe visto Massimo faccia a faccia dicendogli che è un po’ depresso: “L’avvocato mi ha detto che Massimo sta bene, è un po’ depresso, lo vedo un po’ magro ma sta bene”, senza tuttavia sapere né chiedere nulla sul luogo dell’incontro né sul fatto che non si sia ancora consegnato.

Strage Samarate, papà Stefania Pivetta/ “Sciacalli hanno rotto i sigilli: arrabbiato”

“L’avvocato è andato nei boschi a parlare con mio figlio”, ha precisato Domenico Riella che ha aggiunto: “Io l’avvocato non l’ho consegnato a mio figlio; un grande amico ha preso l’avvocato e lo ha portato dov’era mio figlio”. Ad intervenire in collegamento è stato l’avvocato Taormina che ha commentato le parole dell’uomo asserendo: “Questa non è una cosa assolutamente regolare perché intanto c’è una terza persona che non è avvocato e che quindi non beneficia di alcun privilegio particolare ma poi il fatto che l’incontro non sia avvenuto nello studio del legale, insomma… non ne parliamo più…”.

Fred Ward è morto/ Addio all'attore di "Tremors" e "Uomini veri": aveva 79 anni

Massimo Riella, interviene il suo avvocato: “Incontro per farlo costituire”

Ad intervenire in collegamento telefonico alla trasmissione Iceberg Lombardia è stato il legale di Massimo Riella, l’avvocato Roberta Minotti, che ha confermato: “Nei giorni scorsi ho avuto un colloquio con il signori Riella, sì”. In merito al luogo dell’incontro, il legale ha spiegato: “Non lo so nemmeno io di preciso nel senso che è un posto isolato, dove sono stata… dove ho avuto la possibilità di incontrarlo previe coordinate. Quindi il mio incontro era finalizzato a convincerlo a costituirsi”. A detta del legale ci sarebbe riuscita: “Abbiamo avuto un colloqui finalizzato a fare il punto della situazione sugli aspetti difensivi perché era da tempo che con lui non parlavo e poi anche a convincerlo ad accompagnarlo in una struttura carceraria che non può essere quella dalla quale lui è purtroppo evaso e dove ci sono anche gli agenti della polizia penitenziaria dai quali è riuscito a scappare e tra questi vi è anche l’agente che ha sparato”, ha aggiunto.

Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi venerdì 13 maggio (conc. 26/2022)

L’incontro, dunque, sarebbe avvenuto “all’aperto, di giorno”. Rispetto alla ferita riportata dall’evaso, l’avvocato ha confermato: “Ho visto la ferita, lui è molto provato da questa vita che sta conducendo e che vorrebbe interrompere perché non desiderava vivere da braccato, ma è molto spaventato dopo che è stato colpito. Voleva delle rassicurazioni che io non ho potuto assolutamente garantire se non quello che cercheremo di assisterlo nel miglior modo possibile per aiutarlo a dimostrare la sua estraneità a questo brutto fatto che gli è stato contestato”. A detta sempre dell’avvocato Minotti, “non ero attrezzata per portarlo subito in carcere”, ma a quanto pare questo avverrà nei prossimo giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA