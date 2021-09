Massimo Riva, chi è/ Il “fratello minore” di Vasco Rossi morto a 36 anni per overdose

Nel corso del docu-concerto in onda su Canale 5, Siamo solo noi – Sei come 6, Vasco Rossi ha ricordato Massimo Riva. Inizialmente un collaboratore, poi diventato grande amico di Blasco. Lo ha infatti accompagnato per gran parte della sua carriera, tanto da essere considerato dal cantante come un fratello. L’uomo è scomparso prematuramente per overdose, quando aveva soli 36 anni. Vasco lo ricorda in ogni suo concerto e con grande affetto, così come accaduto anche a Modena nell’indimenticabile concerto del 2017.

Le parole di Vasco Rossi su Massimo Riva

“Massimo era il mio fratello minore – aveva detto Vasco Rossi in una dichiarazione di qualche tempo fa; raccontando inoltre che – era anche venuto a vivere insieme a me, sul palco lui era il mio Keith Richards. Quando se ne è andato l’ho vissuto un po’ come un tradimento, ma Massimo è vissuto e se ne è andato come ha voluto.” Vasco ha ammesso di portarlo sempre nel cuore: “Lo ricordo ogni volta, una parte di lui vive ancora oggi dentro di me, quindi non se ne è mai andato del tutto“.

