Massimo Sabet, chi è il sorvegliante de Il Collegio 5/ Sostituisce Piero Maggiò

C’è una sorpresa nel cast della nuova edizione del Il Collegio. Manca infatti uno degli storici sorveglianti dello show: si tratta di Piero Maggiò. Al suo posto, infatti, troviamo un volto del tutto nuovo al programma: ad affiancare Lucia Gravante quest’anno c’è Massimo Sabet. Dalla biografia pubblicata dal sito faroteatrale.it scopriamo che “Dopo aver conseguito nel 1996 il diploma di Attore presso la Scuola Civica d’Arte Drammatica Paolo Grassi, Massimo Sabet ha avuto la fortuna e l’onore di lavorare con registi come Gabriele Vacis, Gigi Dall’Aglio, Giampiero Solari, Mauricio Paroni de Castro, Serena Sinigaglia, Francesco Micheli, Beppe Arena e di collaborare con Mediaset e la Gialappa’s per fiction e sit-com.” Nel 1997 è diventato insegnante e ha collaborato per sette anni con diverse scuole di recitazione. Qui ha dato lezioni di “recitazione teatrale e cinematografica, tecniche di movimento, tecniche di racconto, analisi del testo, improvvisazione.”

Massimo Sabet prende il posto di Piero Maggiò al Collegio 5

Massimo Sabet è il nuovo sorvegliante de Il Collegio 5. Scopriamo di lui che dal 2006 al 2008 ha firmato varie regie teatrali fra cui: Romeo e Giulietta, Lisistrata, Dal Vangelo secondo Jago, La leggenda del pianista, Mai dimenticherò, 23 Marzo 1944. Un curriculum davvero molto ricco al quale si aggiunge, dunque, anche questa nuova avventura televisiva su Rai 2. Non ci sono invece notizie certe sul perché della sostituzione di Pierò Maggiò.



