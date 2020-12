MASSIMO SANTORO, GENERO RITA DALLA CHIESA/ “Un lutto che deve affrontare mia figlia”

Rita Dalla Chiesa ha parlato anche della figlia Giulia negli studi di Oggi è un altro giorno, soffermandosi in particolare su lutto che ha dovuto vivere dopo la morte del marito Massimo Santoro, scomparso a novembre del 2017, poco più di tre anni fa. La conduttrice, parlando con Serena Bortone, ha ricordato i tanti suoi lutti, mamma, papà e Fabrizio Frizzi, ma quello di Massimo è stato diverso: “Il lutto di Massimo è stato diverso perchè deve affrontarlo Giulia e deve affrontarlo Lorenzo (il nipote di Rita Dalla Chiesa ndr), è diverso, non so spiegarlo, c’è un dolore doppio”. Quindi Rita Dalla Chiesa ha proseguito: “Vedo mia figlia come va avanti, come gestixe da sola la sua famiglia, cosa insegna a Lorenzo, e parliamo sempre di Massimo, lo prendiamo in giro e Lorenzo lo continua a ricordare, il ricordo continuio è bello ma difficile da affrontare”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

MASSIMO SANTORO, GENERO RITA DALLA CHIESA: “MARITO DI MIA FIGLIA GIULIA MORTO PER..”

Massimo Santoro chi è? Il genero di Rita dalla Chiesa, l’uomo che ha sposato la figlia Giulia Cirese e che è morto a 52 anni lasciando da sole le due donne a gestire un vuoto incolmabile. Ad annunciarne la morte ormai qualche anno fa è stata la stessa Rita dalla Chiesa che con un post su Facebook annunciò il grave lutto che ha colpito la sua famiglia, la figlia e anche la Rai visto che Massimo Santoro era autore di Uno Mattina, trasmissione storica della rete ammiraglia della tv pubblica. Foggiano di origine ma da anni residente a Roma, Santoro aveva conosciuto Giulia Cirese proprio a Uno Mattina. Da lei aveva avuto il figlio Lorenzo rimasto orfano un po’ troppo presto. Nella sua lunga carriera tv, l’autore ha avuto modo di lavorare con Renzo Arbore a Quelli della notte per poi farsi apprezzare come autore televisivo in molti programmi.

Massimo Santoro, genero Rita Dalla Chiesa e marito della figlia Giulia Cirese, come è morto?

All’epoca della sua morte, Rita dalla Chiesa ha scritto sui social: “Ciao, Massimo. Papà di Lollo. Marito di Giulia. Scegliti una stella, fra quelle che incontrerai nel tuo viaggio, e accendila di tante luci. Così il mio cacciatore di stelle potrà riconoscerla e saprà che lì ti sei seduto tu. Il suo meraviglioso papà”. Massimo Santoro è morto nel novembre del 2017 a soli 52 anni a causa di una terribile malattia e pochi mesi dopo Rita dalla Chiesa ha dovuto dire addio anche a Fabrizio Frizzi. E’ stato davvero un periodo difficile per la conduttrice e la figlia, ritrovatesi insieme nello stesso dolore.



