Massimo Torregrossa, scomparso da 3 anni/ Padre: “Forse mio consuocero mente…”

Massimo Torregrossa è scomparso il 13 agosto 2019 da Catanzaro e da allora non sono pervenute notizie di alcun tipo sul suo conto. Un caso che è tornato a tenere banco a “Chi l’ha Visto?”, trasmissione di Rai Tre condotta da Federica Sciarelli e andata in onda nella serata di mercoledì 25 maggio 2022. Armando, padre dell’uomo, ha dichiarato: “Registravo le nostre telefonate per sicurezza, per poterle riascoltare se mi fosse sfuggito qualcosa. Domenica 11 agosto, mio consuocero mi disse che Massimo aveva trascorso la giornata nella casa al mare della moglie. Mi disse che aveva pranzato con loro e fatto il bagno con loro. Poi nel tardo pomeriggio era tornato a casa a Catanzaro, per aspettare la moglie”.

Ciriaco De Mita, come è morto/ Ischemia, frattura al femore: domani i funerali

Quando però Armando contattò la moglie di Massimo Torregrossa, da parte di quest’ultima emerse un’altra versione dei fatti: “La moglie mi disse che già 2-3 giorni prima della sua scomparsa dormiva dai suoi genitori. Qua quindi mi è sorto qualche dubbio. Mio consuocero mi stava forse mentendo?”.

Abrignani "Troppi morti Covid? Servono restrizioni"/ "Coronavirus non sparirà mai"

MASSIMO TORREGROSSA, PADRE ARMANDO: “I FINANZIAMENTI…”

Pare che Massimo Torregrossa e la moglie si stessero separando, tanto che il signor Armando ha dichiarato: “Sua moglie confessò che era da 2, 3, 5 anni che non amava più Massimo. Lei mi disse che qualcosa si era incrinato tra loro quando lei nei cassetti aveva scoperto che c’erano tanti finanziamenti fatti, ben cinque. Mi promise che me li avrebbe mandati, ma poi il mio consuocero asserì che erano già in mano ai carabinieri, in quanto potevano rappresentare prove a giustificazione della scomparsa di Massimo”.

LAURA ZILIANI, ANCHE SILVIA ZANI HA CONFESSATO/ Mirto minaccia il suicidio

A quel punto, il papà di Massimo Torregrossa si recò a parlare con i colleghi della fondazione Betania, dove lavorava: “La sera prima della scomparsa era scuro in faccia, preoccupato, secondo loro. Non si è intrattenuto con i colleghi, si è messo in auto ed è andato via. Inoltre, un testimone ha affermato di avere parlato con Massimo la sera della scomparsa. Gli avrebbe detto che dormiva in stazione perché aveva litigato con la moglie. Ci sarebbe stata una colluttazione con qualcuno e avrebbe rimediato graffi sul braccio sinistro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA