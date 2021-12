Massimo Troisi e Andrea Ippoliti, ex Nathalie Caldonazzo/ “Fidanzato? Adesso mi sento libera”

Massimo Troisi e Andrea Ippoliti sono gli ex fidanzati di Nathalie Caldonazzo, attrice e showgirl tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. La Caldonazzo in passato ha vissuto una lunga e bellissima storia d’amore con il grande Massimo Troisi scomparso all’età di 41 anni a causa di un problema al cuore. Nathalie è stata la sua ultima compagna e in rarissime occasioni ha parlato del loro grande amore. “Dopo che gli aprirono il torace a 19-20 anni disse che una persona cambia dopo che le viene toccato il cuore. Mi rimase impressa questa frase” – ha raccontato la Caldonazzo che ha poi ricordato il momento in cui Troisi scoprii di doversi nuovamente operare al cuore. “Quando seppe che doveva operarsi di nuovo era molto preoccupato. Poi non andò bene. Mi faceva una tenerezza incredibile in ospedale: mi chiedeva dei dottori, io cercavo di non piangere. I dottori mi dissero che non sapevano se sarebbe tornato vivo in Italia perché l’operazione andò male” – ha rivelato l’attrice.

Dopo un mese e mezzo Nathalie e Massimo tornarono in Italia con l’attore visibilmente provato fisicamente. “Eravamo devastati. Io pesavo 49 chili, lui qualcosa di più. Poi decise di fare Il postino, forse se non l’avesse fatto sarebbe ancora vivo” – ha confessato la Caldonazzo che ha aggiunto – “doveva subire un trapianto prima di fare questo film, ma disse che voleva farlo col suo cuore. E cambiò pure il finale, fece morire il protagonista”.

Nathalie Caldonazzo e l’amore con Andrea Ippoliti

Nathalie Caldonazzo da pochissimi anni è tornata a parlare di Massimo Troisi, uno degli amori più importanti della sua vita. L’attrice è tornata a parlarne liberamente dopo che si è lasciata con l’ex compagno Andrea Ippoliti. “Era argomento tabù per il mio ex. In qualche modo mi violentava psicologicamente, adesso mi sento libera. E poi sono bellissimi ricordi, la gente lo ama” – ha rivelato la showgirl che con Troisi ha vissuto una storia d’amore bellissima “ci siamo divertiti tanto, abbiamo viaggiato tanto. In questo periodo avevo bisogno di ripulirmi, andare a cercare un amore bello e pulito. Non dico che era un santo, era mascalzone con le donne, aveva una bella carriera alle spalle, ma con me si è sempre comportato bene”.

Poi nella sua vita è arrivato Andrea Ippoliti, un amore che lei stessa ha definito tossico: “nessuno ti può far aprire gli occhi: io sono testarda e poi ero innamorata. Mi rendo conto che facevo cose che non mi facevano vivere. Il vostro uomo deve fidarsi di voi, deve essere il primo fan. Io ero distrutta, mi sentivo fucilata senza pietà. Mantenere la calma non è stato facile, ma sono contenta di essere diventata una paladina per le donne”.



