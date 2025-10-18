Nathaly Caldonazzo e la storia d'amore con Massimo Troisi: "Ci siamo amati, dopo la sua morte ho sofferto molto"

Nathaly Caldonazzo torna nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, la celebre showgirl e attrice che abbiamo visto negli ultimi anni partecipare anche al Grande Fratello e all’Isola dei famosi, come noto, ha vissuto una storia d’amore con Massimo Troisi, negli ultimi anni di vita dell’attore campano, venuto a mancare nel 1994 a Roma, quando la Caldonazzo era la sua fidanzata. In passato l’attrice capitolina ha parlato in diverse occasioni della sua relazione con il comico napoletano, con il quale ha vissuto una pagina molto felice della sua vita.

Chi è il fidanzato di Nathalie Caldonazzo/ Caterina Balivo: "4 mesi e già un anello? Filippo fa sul serio!”

Riguardo alla storia d’amore vissuta con Massimo Troisi, Nathaly Caldonazzo ha raccontato: “Mi sono trovata, giovanissima, ad accompagnarlo in un viaggio molto difficile, ma l’ho fatto in virtù di un grande amore” le parole dell’attrice che non dimentica la speciale relazione rimasta nel suo cuore anche a distanza di oltre trent’anni dalla morte dell’artista capace di segnare una generazione e un’epoca nella comicità italiana.

Carolina Marconi, chi è la madre Soraya / "Abbiamo condiviso la lotta con il tumore"

Nathaly Caldonazzo e la malattia di Massimo Troisi

Gli ultimi mesi di vita furono particolarmente complicati per Massimo Troisi e per Nathaly Caldonazzo, che ha vissuto al fianco del collega e attore proprio nel periodo più difficile, quando la malattia aveva preso il sopravvento e il respiro si faceva sempre più affannoso. Intervista a Verissimo in passato, l’attrice romana che abbiamo visto in diversi film del passato, come Fratelli d’Italia al fianco di Christian De Sica e Paparazzi, ha ricordato riguardo a Troisi:

“Per un anno e mezzo mi sono chiusa a riccio, sono regredita, avevo paura di tutto e di tutti. Poi ho ripreso in mano la mia vita, anche se il dolore non si cancella” le parole di Nathaly Caldonazzo tornata a rievocare il difficile periodo affrontato dopo la morte di Massimo Troisi.

Rosalinda Cannavò, chi sono i genitori e la sorella Francesca / Un grande legame e un rapporto unico