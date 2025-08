Massimo Troisi, ex fidanzato di Clarissa Burt: i due sono stati insieme tre anni prima che lei scoprisse il tradimento di lui dai giornali

Lo straordinario Massimo Troisi, nato a San Giorgio a Cremano nel 1953, ha lavorato per tutta la vita come attore, regista nonché sceneggiatore. Formatosi sul palco e designato fin da subito come erede di Eduardo e Totò, ha cominciato la sua carriera con La Smorfia, insieme a Lello Arena ed Enzo Denaro.

Una carriera straordinaria la sua, terminata solamente nel 1994 a causa della morte prematura: fin da bambino soffriva di problemi al cuore molto gravi e nell’ultimo periodo della sua vita non stava affatto bene, tanto che propose di girare il suo ultimo film, Il Postino, in Italia. Morì il giorno dopo aver finito le riprese.

Clarissa Burt: “Tutta Italia sapeva che Massimo Troisi mi tradiva, tranne io”/ “Mi diede della pazza…”

Massimo Troisi è stato non solamente un attore straordinario ma anche un amante instancabile: tante le donne della sua vita, tra quali Clarissa Burt, con la quale ebbe una storia durata tre anni. Troisi, ex fidanzato di Clarissa Burt, è stato un grande amore nella vita dell’attrice ed ex modella, ma allo stesso tempo le ha provocato anche dolori non da poco. La storia tra i due finì infatti per via di alcuni tradimenti di Troisi che la Burt scoprì solamente tramite i giornali. Un dolore enorme per lei, che ancora oggi ne parla con sofferenza.

Il postino spiegazione finale/ Il toccante lascito di Massimo Troisi a Pablo Neruda

Massimo Troisi, ex fidanzato di Clarissa Burt: “Mi ha tradita più di una volta”

Raccontando l’addio a Massimo Troisi per via dei tradimenti di lui, Clarissa Burt ha rivelato a “La volta buona”: “Avevo scoperto che mi aveva tradito dai rotocalchi. Io compravo tutti i sabati le riviste in edicola e c’erano foto sue con un’altra. Tutta Italia lo ha scoperto prima di me. Io ho chiesto spiegazioni e lui mi ha risposto dicendomi ‘Tu sei pazza’. Erano foto compromettenti. Sono stata molto male per questi tradimenti, poi dopo ne ho scoperti anche altri”. Da quel momento, la loro storia d’amore è terminata.

Il postino storia vera/ L'ultimo film con Massimo Troisi e il racconto di Pablo Neruda